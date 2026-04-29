Clyde & Co promociona a socia a Cristina Pérez Ruiz

La abogada, especializada en seguros y transporte, refuerza un asesoramiento cada vez más demandado por el mercado: el que combina conocimiento de sectores regulados y experiencia ante nuevos riesgos

Clyde & Co, firma internacional especializada en seguros, ha promocionado a Cristina Pérez Ruiz como socia en su oficina de Madrid, tras una trayectoria de ocho años en el despacho.

El nombramiento reconoce una carrera construida desde dentro y refuerza el compromiso del equipo con el desarrollo de perfiles técnicos, especializados y con proyección internacional.

Cristina se incorporó a Clyde & Co en 2018 como abogada en prácticas, después de cursar el Máster en Negocio y Derecho Marítimo del Instituto Marítimo Español y la Universidad Pontificia Comillas. Desde entonces, ha formado parte del equipo de Transporte en Madrid, lo que le ha permitido desarrollar una sólida formación y experiencia en asuntos marítimos, aeronáuticos y regulatorios.

En el equipo que lidera Enrique Navarro, Cristina ha intervenido en asuntos de especial complejidad vinculados a siniestros de aviación, marítimos y energéticos, así como en proyectos relacionados con trading, insolvencia y descarbonización. Este recorrido le ha permitido trabajar en operaciones con un marcado componente técnico y transfronterizo, en coordinación con equipos de distintas jurisdicciones.

Además, ha desarrollado una práctica específica de asesoramiento a compañías aseguradoras, intermediarios y operadores del mercado en materia regulatoria. Su experiencia abarca distribución de seguros, cumplimiento normativo, modelos transfronterizos, insurtechs y MGAs, así como el análisis del impacto de nuevos marcos normativos en el sector asegurador.

Para Enrique Navarro y Miguel Relaño, socios codirectores de Clyde & Co en España, “la promoción de Cristina tiene un significado especial porque refleja una trayectoria construida desde el inicio dentro del despacho. Desde su incorporación como abogada en prácticas, ha crecido en asuntos cada vez más complejos, hasta convertirse en una profesional de referencia para el equipo y para nuestros clientes. Su evolución representa también el papel que está asumiendo una nueva generación de abogados, con capacidad para aportar criterio técnico en sectores sometidos a una intensa evolución normativa, tecnológica y de negocio”.

Prueba de ello es que, a lo largo de estos años, Cristina también ha participado en iniciativas de formación, mentoring y conocimiento interno, contribuyendo al desarrollo de abogados junior y al fortalecimiento de equipos especializados. Además, participa de forma habitual en foros y encuentros sectoriales, lo que refuerza su papel en la difusión de conocimiento técnico dentro y fuera del despacho.

Asimismo, forma parte de WISTA, asociación internacional que promueve la visibilidad y el liderazgo femenino en los sectores marítimo, trading y del transporte, y actualmente cursa el Programa Superior The Next Generation of Women in Insurance de INESE.

Con esta promoción, Clyde & Co gana peso en un tipo de asesoramiento cada vez más demandado por el mercado: el que exige entender el funcionamiento real de los sectores regulados y, al mismo tiempo, conocer cómo responden las aseguradoras ante nuevos riesgos.

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