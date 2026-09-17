El compromiso de la compañía con la calidad del servicio al cliente y el sobresaliente perfil técnico y legal de sus profesionales la han convertido en un referente a escala internacional dentro del sector

La firma que Financial Times sitúa desde hace varios años entre los mejores despachos de patentes de Europa, anuncia la apertura de una oficina en Granada liderada por Juan Manuel Soto, doctor en Física y uno de los pocos agentes de patentes europeas que ejercen en Andalucía.

ABG Intellectual Property continúa desarrollando su estrategia de crecimiento descentralizado con la apertura de una nueva oficina en Andalucía. La sede está ubicada en Granada y es la quinta de la firma en España, tras Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Este movimiento es un paso decisivo en la expansión hacia el sur peninsular de la firma de propiedad industrial y en su apuesta por ofrecer un servicio cercano en las regiones más dinámicas en materia de innovación. Según los datos que manejan, en 2025 las organizaciones andaluzas solicitaron el registro de 105 solicitudes patentes europeas (un 2,9% más que en 2024), 171 patentes nacionales y 7.992 solicitudes de marca (+ 9,8%).

“Ya contamos con una importante cartera de clientes en la zona, que incluye grandes empresas, pymes innovadoras y organismos de investigación de referencia. Pero hay un potencial enorme y en ABG contamos con un profesional de la más alta excelencia técnica y muy vinculado con el tejido industrial andaluz para liderar nuestro proyecto en esta comunidad con todas las garantías", ha afirmado Juan Arias, socio director de la firma.

Excelencia técnica y vínculo local

El responsable de esa oficina será Juan Manuel Soto, miembro del equipo de ABG IP desde 2021. Doctor en Física, Agente de la Propiedad Industrial y Agente de Patentes Europeas, forma parte del reducido grupo de profesionales que ejercen con esta última cualificación en Andalucía y es el único radicado en la provincia de Granada, según el registro de representantes de la Oficina Europea de Patentes.

“Creo que muchos avances desarrollados en Andalucía no consiguen salir al mercado. La propiedad industrial puede desempeñar un papel decisivo para cambiar esa realidad y ayudar a transformar conocimiento en inversión, actividad empresarial, empleo e industria para esta región”, ha declarado Soto.

La apertura de Andalucía se suma a la estrategia de crecimiento descentralizado que ABG IP viene desarrollando en los últimos años y que ha permitido incorporar talento especializado en distintas ubicaciones. Esta apuesta ha tenido un reflejo especialmente notable en Barcelona, cuya oficina, abierta en 2007, cuenta desde este mes de septiembre con nueve profesionales en propiedad industrial, seis de ellos incorporados en el último lustro.

En esta misma línea, ABG IP abrió su oficina de Valencia en 2024 y, previamente, la oficina de Bilbao en 2015, reforzando así una estrategia de expansión deslocalizada orientada a ofrecer una atención más cercana y adaptada a las particularidades de cada territorio.

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