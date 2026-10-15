AEDAF lleva el análisis de la actualidad fiscal a distintos puntos de la geografía española

La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, a través de sus demarcaciones territoriales, programa este mes de octubre cuatro interesantes eventos en las localidades de Alpuente, Veruela, Burgos y Benidorm.
En Alpuente, villa situada en la sierra de Valencia, los expertos de AEDAF debatirán sobre la fiscalidad de la empresa familiar este fin de semana, 17 de octubre. En el Monasterio de Veruela (Zaragoza) el jueves 22 de octubre se tratarán los distintos aspectos de la derivación de la responsabilidad y los derechos fundamentales. Burgos acogerá los días 22 y 23 de octubre una jornada dedicada temas críticos como el recurso de casación en el ámbito tributario, la prueba en el procedimiento contencioso – tributario o las garantías del contribuyente frente a la hacienda pública. Por último, la tercera edición de las jornadas de Benidorm abordará la petición de información a terceros e informes de Due Diligence en el procedimiento de inspección; la IA vs las garantías y derechos de los contribuyentes; la fiscalidad de las aportaciones no dinerarias (jurisprudencia y doctrina), la compraventa de participaciones sociales y la fiscalidad de la empresa familiar.
Todos los encuentros contarán con los mayores expertos tributarios del país como ponentes: asesores fiscales, miembros de la carrera judicial, junto con académicos y catedráticos, provenientes de todo el territorio español.
Las sesiones técnicas se complementan con programas sociales que descubren los atractivos de las zonas donde se celebran las jornadas. Las demarcaciones territoriales de AEDAF ponen en valor la riqueza cultural y gastronómica local, organizando encuentros enológicos, visitas a monumentos y enclaves representativos, degustaciones de productos típicos y otras actividades que enriquecen el programa y fomentan el espíritu asociativo.