Tras la petición trasladada por Abogacía Española, el Ministerio de Justicia ha aprobado 10 nuevas guardias en Ceuta para reforzar el turno de guardia y garantizar la asistencia letrada

El Turno de Oficio de Ceuta contará con 10 profesionales de la abogacía más para afrontar el aumento de la carga de trabajo en materia de extranjería.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aprobado, en solo 24 horas, el nuevo refuerzo tras la petición trasladada por el Consejo General de la Abogacía Española a solicitud del Colegio de la Abogacía de Ceuta, tras una nueva reunión mantenida ayer entre Abogacía, Colegio y Ministerio.

Con la aprobación de estos 10 nuevos refuerzos, el Colegio de la Abogacía de Ceuta estaría preparado para atender el posible aumento de peticiones de profesionales de la abogacía que podría producirse en la ciudad con el inicio de los procedimientos. La medida se suma al primer refuerzo de cinco cuerpos de guardia adicionales autorizado al inicio de esta situación, solicitud que fue trasladada también por Abogacía Española a petición del Colegio ceutí, y responde al aumento de la carga de trabajo previsto a medida que avanza la tramitación de los expedientes. Abogacía Española continuará trabajando junto al Colegio de Ceuta y manteniendo una comunicación constante con el Ministerio de Justicia para trasladarle nuevas soluciones, si fueran necesarias.

En unas semanas especialmente exigentes para Ceuta y sus ciudadanos, la abogacía ha querido estar al lado de los ciudadanos, y ha respondido inmediatamente asegurando la asistencia jurídica, protegiendo los derechos y manteniendo en funcionamiento un servicio público esencial incluso ante circunstancias extraordinarias. Una labor que Abogacía Española quiere reconocer especialmente y a la que seguirá prestando todo su apoyo.

En palabra de Isabel Valriberas, decana del Colegio de Abogados de Ceuta: “Ceuta está viviendo semanas muy difíciles y creo que es importante reconocer no solo la respuesta de nuestra abogacía, sino la de toda la ciudad. Desde el Colegio estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para estar a la altura de lo que Ceuta necesita. Estoy enormemente orgullosa de nuestra Junta de Gobierno y de los compañeros del Turno de Oficio, que desde el primer momento se han puesto a disposición del Colegio y están respondiendo con una enorme profesionalidad y compromiso”.

Desde el primer momento, el Colegio de la Abogacía de Ceuta ha realizado un seguimiento continuo de las necesidades del servicio. Su Junta de Gobierno, encabezada por la decana Isabel Valriberas, mantiene un contacto diario con los profesionales del Turno de Oficio y ha ido reorganizando los recursos y planteando nuevos refuerzos a medida que la situación lo ha requerido.

Abogacía Española trabaja estrechamente con el Colegio y mantiene, a su vez, una comunicación constante con el Ministerio de Justicia para agilizar trámites y analizar la evolución de la situación y las necesidades de los profesionales, un trabajo conjunto que continuará mientras sea necesario.

El compromiso de la abogacía de Ceuta

La respuesta del Colegio ha estado respaldada desde el principio por sus profesionales. Más de 30 abogados y abogadas se pusieron a disposición de la institución en las primeras horas para atender las necesidades que pudieran surgir. A ellos se ha sumado la solidaridad de Colegios de distintos puntos de España, que han ofrecido su apoyo e incluso la posibilidad de desplazar profesionales a Ceuta si fuera necesario, a través de sus decanos.

El presidente de la Abogacía Española Salvador González ha expresado que “El trabajo que están realizando desde el Colegio de Ceuta merece todo nuestro reconocimiento. Su decana, su Junta de Gobierno y los abogados y abogadas del Turno de Oficio están demostrando una enorme capacidad de organización y de respuesta en unas circunstancias especialmente exigentes. Desde Abogacía Española vamos a seguir a su lado, apoyando a los profesionales y trabajando para que cuenten con los recursos suficientes”.

Mientras tanto, el Colegio, su Junta de Gobierno y los profesionales del Turno de Oficio siguen trabajando cada día al servicio de Ceuta y de sus ciudadanos. Una labor que Abogacía Española seguirá respaldando para que, también en circunstancias excepcionales, el derecho de defensa esté plenamente garantizado.

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