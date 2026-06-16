Roma reunirá esta semana a la abogacía internacional para abordar la situación de profesionales perseguidos por ejercer su labor

El Consejo General de la Abogacía Española volverá a situar la protección de los abogados perseguidos en el centro del debate internacional, durante la Asamblea General del Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo (OIAD), una organización de la que es miembro fundador y en la que desempeña un papel activo desde su creación.

El 16 y el 17 de junio, el OIAD reunirá en Roma a representantes de la abogacía europea y de organizaciones de defensa de los derechos humanos para analizar algunas de las situaciones más preocupantes que afectan al ejercicio de la profesión en distintos países. Sobre la mesa estarán los resultados de las misiones internacionales desarrolladas en los últimos meses, así como nuevas actuaciones previstas en lugares como El Salvador o Colombia.

La delegación española estará encabezada por Alfredo Irujo, patrono de la Fundación Abogacía Española, y la coordinadora de la Fundación, Berta Álvarez. Durante las jornadas, la Fundación presentará el informe de la misión internacional de juristas en Guatemala, una iniciativa impulsada por el Observatorio.

"Muchas veces hablamos de abogados perseguidos como una realidad lejana, pero detrás de cada caso hay personas que han sido amenazadas, encarceladas o forzadas a abandonar su país simplemente por ejercer su profesión", señala Berta Álvarez. "Nuestro trabajo en el OIAD busca en acompañar a estos profesionales y dar visibilidad a situaciones que no deberían producirse en ningún Estado de derecho. La defensa de la abogacía es también la defensa de los derechos de la ciudadanía", añade.

La cita servirá también para hacer balance de un año marcado por la actividad internacional del Observatorio. Durante este periodo, abogados y representantes institucionales han participado en misiones de observación y apoyo en países como Turquía y Túnez, con el objetivo de documentar vulneraciones de derechos y acompañar a profesionales sometidos a presiones, amenazas o procesos judiciales por ejercer su labor.

Más allá de la agenda institucional, la Asamblea volverá a poner el foco en quienes pagan un alto precio por ejercer su profesión; abogados obligados a abandonar sus países, sometidos a amenazas o privados de libertad por defender a sus clientes. Una realidad que sigue presente en distintas partes del mundo, y frente a la que la Abogacía Española mantiene su compromiso de apoyo y denuncia a través de distintas organizaciones.

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