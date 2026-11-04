Este año, los premios se celebran bajo el lema No hay derechos de primera. Ni personas de segunda

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, en una ceremonia que reconocerá el compromiso de personas y organizaciones con la defensa de los derechos fundamentales.

Defender a una persona que llega a una frontera sin conocer sus derechos, ayudar a que alguien con discapacidad pueda desarrollar su vida con autonomía y conseguir que el trabajo de quienes luchan contra las injusticias llegue a miles de personas. Son realidades muy distintas, pero todas tienen algo en común: detrás de ellas hay personas y organizaciones que llevan años trabajando para que la igualdad sea algo más que un principio recogido en las leyes.

Este compromiso es el que reconoce este año Abogacía Española con sus XXVIII Premios de Derechos Humanos “Carlos Carnicer”, que se celebran bajo el lema “No hay derechos de primera. Ni personas de segunda”, con especial atención a la igualdad y a la lucha contra la discriminación.

En esta edición, el jurado ha distinguido a Isabel Valriberas, decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta, en la categoría de Persona; al Grupo Social ONCE, en la de Institución; y a Rubén Vigil Fernández, jefe del Área de Comunicación y Prensa de la Fundación Princesa de Asturias, en la de Comunicación. El Premio Especial Nacho de la Mata, dedicado a la defensa de los derechos de la infancia, ha recaído en Gabriela Sánchez, periodista y jefa de sección de Desalambre en elDiario.es.

Los cuatro galardonados han desarrollado su labor en ámbitos muy diferentes, pero sus trayectorias comparten una misma preocupación: que las circunstancias de una persona, ya sea su origen, una discapacidad o su situación personal, no se conviertan en un obstáculo para ejercer sus derechos.

Asimismo, el jurado ha otorgado una mención especial al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), en reconocimiento a su labor de prevención y lucha contra el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación. A través del seguimiento de los discursos de odio y de iniciativas de sensibilización, el Observatorio contribuye a visibilizar estas situaciones y a promover una sociedad más respetuosa con la diversidad.

La defensa de los derechos humanos, desde la frontera en Ceuta

Isabel Valriberas ha destacado por su compromiso con el derecho de defensa en Ceuta, especialmente durante las crisis migratorias que ha vivido la ciudad. Su labor al frente del Colegio de la Abogacía y su defensa del Turno de Oficio han sido fundamentales para garantizar la asistencia jurídica a personas en situaciones de especial vulnerabilidad, en un territorio donde el acceso a la justicia plantea desafíos especialmente complejos.

Grupo Social ONCE, convertir la igualdad en oportunidades reales

El Grupo Social ONCE recibe el reconocimiento por su trayectoria en favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Cuenta con cerca de 80.000 profesionales, el 59% de ellos con discapacidad, y destinó 262,6 millones de euros a inversión social directa. Un compromiso que se traduce en empleo, accesibilidad y oportunidades para miles de personas.

Rubén Vigil, más de 20 años dando visibilidad a historias que merecen ser contadas

Por su parte, Rubén Vigil Fernández lleva más de 20 años al frente de la comunicación de la Fundación Princesa de Asturias, desde donde ha contribuido a dar visibilidad a personas y organizaciones comprometidas con los derechos fundamentales. Su trayectoria pone de relieve el papel de la comunicación para acercar estas causas a la ciudadanía y dar a conocer el trabajo de quienes defienden la dignidad humana.

Gabriela Sánchez, una voz en defensa de los derechos de la infancia migrante

Gabriela Sánchez, periodista y jefa de sección de Desalambre en elDiario.es, recibe el Premio Especial Nacho de la Mata por su compromiso con la defensa de los derechos de la infancia migrante. A través de sus investigaciones, ha dado visibilidad a situaciones de abandono, desprotección y vulneración de derechos que afectan a menores migrantes no acompañados, especialmente en Ceuta. Su trabajo ha contribuido a denunciar las deficiencias de los sistemas de acogida y las expulsiones sin garantías, dando voz a niños, niñas y adolescentes cuyas historias a menudo quedan fuera del debate público.

28 ediciones reconociendo el compromiso con los derechos humanos

A lo largo de sus 28 ediciones, los Premios de Derechos Humanos “Carlos Carnicer” se han convertido en una oportunidad para reconocer públicamente el trabajo de personas y organizaciones que, muchas veces lejos de los focos, dedican su trayectoria a defender los derechos fundamentales. Desde la abogacía hasta el periodismo, pasando por las organizaciones sociales y otras iniciativas ciudadanas, estos galardones ponen en valor distintas formas de compromiso con la dignidad humana.

Con ellos, Abogacía Española busca también acercar estas historias a la sociedad, reconocer el impacto de quienes las protagonizan y recordar la importancia de seguir prestando atención a las situaciones en las que los derechos fundamentales se ven amenazados.

Los galardones se entregarán el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, en una ceremonia que reunirá a los premiados y a representantes del mundo jurídico y de la sociedad civil.

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