El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto con el que mejora las condiciones de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que asuman voluntariamente sustituciones de compañeros, respondiendo así a una reivindicación del sector.

Por un lado, se aumentan las retribuciones con un nuevo sistema de compensación económica para sustituciones superiores a diez días con cuantías ajustadas a las labores a realizar. La compensación general será el 80 % de los complementos salariales de la persona sustituida, lo que en algunos casos supondrá multiplicar por 6 la retribución actual.

Por otro lado, se elimina el límite actual de ingresos económicos anuales en concepto de sustituciones y se introduce un número máximo de días: 180.

En el mismo real decreto, fruto del diálogo con los sindicatos, las asociaciones de LAJ y el Consejo del Secretariado, se actualizan al alza complementos específicos como los de determinados puestos de servicios comunes que prestan apoyo a Audiencias Provinciales, Audiencia Nacional y Tribunal Central de Instancia así como el complemento por residencia en Illes Balears.

El objetivo del real decreto es mejorar las condiciones de los LAJ, aplicarles los mismos principios que se aplican a las sustituciones en las carreras judicial y fiscal y reducir el recurso a sustitutos externos.

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