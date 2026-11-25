El abogado se suma al área de Corporate tras veinte años en Pérez-Llorca y aportará experiencia en operaciones nacionales y transfronterizas, private equity y situaciones especiales.

Osborne Clarke incorpora como socio de su equipo de Corporate en Madrid a Pedro Marques da Gama Castro Pereira. Especializado en Derecho Mercantil y Societario, cuenta con una trayectoria de veinte años en Pérez-Llorca, donde fue nombrado socio en 2018, y con experiencia previa en Portugal.

Su práctica se centra en fusiones y adquisiciones nacionales e internacionales. Asesora habitualmente a fondos de private equity y hedge funds, grupos corporativos y despachos internacionales en operaciones de compraventa, adquisiciones apalancadas (LBO), joint ventures y reorganizaciones empresariales, en distintos sectores. También cuenta con una sólida experiencia en operaciones de inversión en deuda y en instrumentos híbridos de deuda y capital.

Pedro Marques da Gama desarrolla, además, una parte relevante de su actividad en situaciones especiales y operaciones distressed. Entre ellas figuran la compraventa de carteras de créditos, la adquisición de unidades productivas en contextos preconcursales y concursales, y la reorganización y reestructuración de empresas en situaciones complejas. Pedro cuenta con experiencia en diversos sectores, especialmente en servicios a empresas, servicios financieros, fitness y defensa.

Antes de incorporarse a Pérez-Llorca en 2006, Marques da Gama ejerció la abogacía en Portugal durante más de cuatro años, asesorando principalmente a clientes portugueses, españoles y del Reino Unido en cuestiones mercantiles y empresariales.

Está colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y en la Ordem dos Advogados de Portugal. Trabaja en español, portugués e inglés.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Lusíada de Lisboa (Portugal), título obtenido en 2000; cuenta con un posgrado en Sociedades Mercantiles por el Instituto Superior de Gestão (2003) y con un Master of International Legal Practice por el Instituto de Empresa (IE), en Madrid (2006).

Compagina su actividad profesional con la docencia. Es profesor del Título de Experto en Derecho Mercantil y del Diploma de Experto en Gobierno Corporativo y Operaciones de M&A de la Universidad Autónoma de Madrid. También ha impartido la asignatura Corporate Finance: Legal Aspects en el Executive LL.M. de IE-Northwestern University y ha enseñado Derecho Mercantil en programas de posgrado de la Universidad Carlos III. Asimismo, colabora regularmente en artículos para prensa económica y publicaciones especializadas.

Best Lawyers le reconoce en las áreas de Corporate and M&A Law, Private Equity Law y Banking and Finance Law.

Los socios directores de Osborne Clarke en España, Jordi Casas y Miguel Lorán, señalan: "La incorporación de Pedro refuerza un equipo de Corporate ya sólido y aporta una experiencia muy especializada en M&A, private equity y situaciones especiales. Su perfil internacional y su conocimiento de operaciones complejas encajan con nuestra ambición de seguir creciendo en España, una apuesta que este otoño se ha traducido en la incorporación de dos socios".

El nuevo socio afirma: "Me incorporo a Osborne Clarke con enorme ilusión y ambición. Asumo con determinación el reto de contribuir al crecimiento del equipo de Corporate, que ya cuenta con una sólida base y una clara vocación internacional. Quiero impulsar con mi experiencia la actividad en M&A, private equity y situaciones especiales, y acompañar a los clientes en sus decisiones estratégicas y en sus operaciones más complejas, buscando la máxima creación de valor para sus negocios".

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