González ha insistido en la necesidad de contar cuanto antes con una nueva ley que proteja a los abogados y abogadas que prestan este servicio. “Resulta indispensable una nueva ley reguladora que incorpore sistemas de financiación adecuados, con retribuciones justas, y el reconocimiento expreso a los profesionales de la abogacía que prestan el servicio”, ha destacado, “porque con su protección también estamos defendiendo del derecho de defensa de la ciudadanía”.
A la presentación del cupón, en la sede del Consejo General de la ONCE, por parte de Abogacía Española también han asistido Encarna Orduna, secretaria general; Cristina Llop, tesorera; Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Berta Álvarez, coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos.
Una fecha para dignificar este servicio
El cupón de la ONCE para el sorteo del próximo miércoles 8 de julio está dedicado al Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, que se conmemora cada 12 de julio, para defender y divulgar la labor realizada por los cerca de 39.000 profesionales de la abogacía de oficio, 24 horas al día, 365 días al año, a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio de los Colegios de la Abogacía de todo el país.
La fecha elegida coincide con la efeméride de la aprobación y entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
Cinco millones de cupones difundirán por toda España esta celebración. El cupón diario de la ONCE ofrece un premio principal de 500.000 euros al número y serie, además de múltiples premios de importes menores. Y se comercializa a través de más de 21.300 vendedores, en la web www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.