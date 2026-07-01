El cupón dedicado al Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, que se celebra el 12 de julio, se sorteará el próximo miércoles 8 de julio

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado, en la presentación del cupón de la ONCE dedicado al Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, la dignificación de este servicio público esencial, así como una financiación adecuada, justa y digna.

González ha insistido en la necesidad de contar cuanto antes con una nueva ley que proteja a los abogados y abogadas que prestan este servicio. “Resulta indispensable una nueva ley reguladora que incorpore sistemas de financiación adecuados, con retribuciones justas, y el reconocimiento expreso a los profesionales de la abogacía que prestan el servicio”, ha destacado, “porque con su protección también estamos defendiendo del derecho de defensa de la ciudadanía”.

A la presentación del cupón, en la sede del Consejo General de la ONCE, por parte de Abogacía Española también han asistido Encarna Orduna, secretaria general; Cristina Llop, tesorera; Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Berta Álvarez, coordinadora de la Fundación Abogacía y Derechos Humanos.

Una fecha para dignificar este servicio

El cupón de la ONCE para el sorteo del próximo miércoles 8 de julio está dedicado al Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, que se conmemora cada 12 de julio, para defender y divulgar la labor realizada por los cerca de 39.000 profesionales de la abogacía de oficio, 24 horas al día, 365 días al año, a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio de los Colegios de la Abogacía de todo el país.

La fecha elegida coincide con la efeméride de la aprobación y entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Cinco millones de cupones difundirán por toda España esta celebración. El cupón diario de la ONCE ofrece un premio principal de 500.000 euros al número y serie, además de múltiples premios de importes menores. Y se comercializa a través de más de 21.300 vendedores, en la web www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos