Abogacía Española refuerza la alianza con las abogacías europea e iberoamericana

Los máximos representantes de la abogacía española, europea, iberoamericana y portuguesa se reúnen en Madrid para abordar los principales desafíos de la profesión

El Consejo General de la Abogacía Española ha reunido en Madrid a los máximos representantes de la abogacía europea e iberoamericana en un encuentro institucional de tres días que ha servido para reforzar la cooperación internacional entre organizaciones profesionales y trasladar un mensaje de unidad ante los desafíos que afronta actualmente la profesión.

Durante las reuniones, en las que han participado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González; el presidente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE), Roman Završek; el presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), Alfonso Pérez-Cuellar; y el presidente de la Ordem dos Advogados de Portugal, João Massano, se han abordado cuestiones de especial relevancia para la profesión, tanto en Europa como en Iberoamérica.

Convenio del Consejo Europeo para la Protección de la Abogacía

El encuentro ha tenido lugar en un momento especialmente relevante para la profesión, apenas una semana después de la firma en Estrasburgo del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de la Abogacía, uno de los asuntos abordados durante las sesiones de trabajo. El Convenio supone un avance histórico en la protección de abogados y abogadas y en el fortalecimiento de las garantías necesarias para el ejercicio independiente de la profesión y la defensa de los derechos de la ciudadanía.

Los participantes han coincidido en destacar que este convenio representa el resultado de años de trabajo conjunto de la abogacía europea y constituye un ejemplo del valor de la cooperación internacional para responder a los desafíos que afectan a la profesión.

Asimismo, han reafirmado la necesidad de mantener una posición común ante las amenazas que afectan al ejercicio independiente de la abogacía en distintos países, así como seguir impulsando iniciativas destinadas a proteger a los profesionales que desempeñan una función esencial para la defensa de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia y el Estado de derecho.

El encuentro ha permitido también intercambiar experiencias sobre los retos derivados de la transformación digital de la Justicia, el impacto de la inteligencia artificial en la profesión y las oportunidades de colaboración entre las organizaciones representativas de la abogacía europea e iberoamericana para afrontar conjuntamente los desafíos presentes y futuros.

Entre los asuntos abordados ha figurado también la situación de la profesión en España. En este contexto, el presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha informado a los representantes de la abogacía europea e iberoamericana sobre los avances de la Pasarela al RETA, una reivindicación histórica de miles de mutualistas. Tras su aprobación por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de junio, la proposición de ley continúa su tramitación parlamentaria, ahora en el Senado. Los asistentes han mostrado interés por esta iniciativa largamente demandada por la profesión.

La reunión ha concluido con un mensaje compartido de unidad y fortaleza institucional, reafirmando el compromiso de la abogacía española, europea e iberoamericana con la defensa de la independencia profesional, el derecho de defensa y los valores democráticos que sustentan el Estado de derecho.

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