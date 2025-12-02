Intercambio de información penal de ciudadanos extracomunitarios

Con el fin de reforzar el control de la reincidencia

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha la nueva versión del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, ECRIS v1.1, lo que convierte a España en el primer país de la Unión Europea capaz de intercambiar de forma completa información penal de ciudadanos extracomunitarios.

Este avance refuerza el control de la reincidencia, mejora la identificación de personas con antecedentes en otros Estados miembros y fortalece la respuesta frente al crimen organizado internacional.

La actualización, alineada con la Directiva (UE) 2019/884, permite a los Estados miembros acceder a información penal y biométrica de personas procedentes de terceros países. La incorporación de imágenes faciales y huellas dactilares facilita una identificación precisa, evita suplantaciones, refuerza el control de fronteras y reduce el riesgo de que quienes ya han sido condenados en otros países oculten sus antecedentes al trasladarse dentro del territorio europeo.

España lidera la implantación del sistema en la Unión Europea

España ha desempeñado un papel determinante en la implantación de ECRIS v1.1. Es el único país de la Unión que cuenta con compatibilidad plena con las versiones 1.0 y 1.1 del sistema, lo que garantiza su continuidad operativa. Asimismo, ha sido el único Estado miembro que ha superado las dos fases obligatorias de pruebas establecidas por la Comisión Europea, colaborando de manera estrecha con la agencia europea eu-LISA y con otros países para facilitar su implementación.

La nueva versión del sistema amplía la información disponible sobre ciudadanos de terceros países y agiliza la obtención de historiales delictivos. También incorpora datos biométricos para reforzar la identificación, actualiza la categorización de delitos y penas —con especial atención a los relacionados con violencia sexual y violencia doméstica— e introduce un mecanismo más ágil para establecer nuevos propósitos de consulta, sujeto a la aprobación de la Comisión Europea. Estas mejoras garantizan que identidades incompletas o poco fiables no puedan ser utilizadas para eludir la acción de la justicia entre Estados miembros.

Interoperabilidad y consultas en tiempo real

España participa en el sistema a través de SIRAJ2ECRIS, integrado en el Registro Central de Penados. La interoperabilidad con las fuerzas y cuerpos policiales y con los sistemas de control de fronteras permite consultar información penal y biométrica en tiempo real, mejorando la eficacia de las actuaciones policiales y judiciales.

Cada año España envía 117.000 notificaciones de condena y 125.000 solicitudes de antecedentes de ciudadanos extranjeros, y recibe y procesa 11.000 notificaciones y 62.000 solicitudes relativas a ciudadanos españoles.

