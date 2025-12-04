Estafa a cliente en compraventa de plataforma deslizante

El TSJ Asturias confirma la condena al acusado había sido condenado en otras seis ocasiones por estafa y apropiación indebida

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha rechazado el recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó a dos años de prisión al administrador de una empresa logística por estafar con la compraventa de una plataforma deslizante a un cliente al que, además, deberá indemnizar con 30.000 euros.

La resolución relata probado que el 21 de julio de 2018 el acusado suscribió con el denunciante un contrato para la compraventa de una plataforma deslizante marca Schwarmüller modelo RH150 por 31.500 euros más IVA. En el acuerdo se especificaban las características concretas y medidas de la maquinaria y se pactó la entrega para la segunda quincena de septiembre.

El 3 de septiembre le abonó por transferencia 30.000 euros “en la errónea creencia de que iba a recibir la plataforma cuya fabricación en acusado nunca tuvo intención de encargar”. La cuenta bancaria estaba a nombre de otra empresa de la que el acusado era también administrador. Además, había sido condenado en seis ocasiones, cuatro de ellas por estafa y las otras dos por apropiación indebida.

Para los magistrados, la sentencia apelada contiene “una motivada y pormenorizada exposición de las razones que a su juicio permiten concluir que concurrió engaño en la actuación del recurrente”, quedando acreditado que nunca hubo intención de cumplir el contrato y entregar la maquinaria.

Esta resolución no es firme y contra ella cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo.

STSJ Asturias (Civil y Penal) de 9 octubre de 2025. EDJ 2025/750050

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos