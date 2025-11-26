Condena a exdirectivos de Federación por administración desleal

El expresidente y ex secretario general de la FAEX entre 1995 y 2020 tendrán que abonar a la Federación 77.795 euros

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado al expresidente y al ex secretario general entre los años 1995 y 2020 de la Federación Extremeña de Atletismo (FAEX) a dos y tres años de prisión respectivamente por un delito continuado de administración desleal.

La Sala absuelve por el contrario al que fuera presidente del Comité de Jueces entre los años 2008 y 2020 que venía siendo acusado por el mismo delito.

Asimismo, el expresidente, según recoge la sentencia, tendrá que pagar una multa de siete meses a razón de una cuota diaria de diez euros e indemnizar solidariamente junto con el otro acusado a la Federación con 77.795 euros.

Por su parte, la sala condena al ex secretario general al pago de una multa de ocho meses a razón de una cuota diaria de quince euros y a indemnizar a la FAEX además de los 77.795 euros de forma solidaria con otros 84.158 euros.

AP Cáceres 25 nov 2025

La sentencia declara como hechos probados que los acusados transfirieron a sus cuentas personales dinero de la cuenta de la Federación Extremeña de Atletismo.

La sentencia no es firme y contra loa misma cabe interponer recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

