Consecuencias legales de falsificar un parte médico de baja

La falsificación de documentos médicos constituye un delito de falsedad en documento oficial simulando que es emitido por la SS

El TS considera delito de falsedad en documento oficial en el caso de la falsificación de partes médicos para justificar ausencias laborales y obtener un beneficio económico ilícito.

En el caso analizado, el trabajador había sido diagnosticado con gastroenteritis y, al recibir su parte médico de baja correspondiente al 6 de junio de 2017, utilizó ese documento original como base para crear un parte falso que justificara su ausencia el 7 de junio del mismo año.

El parte falso fue modificado digitalmente para alterar la fecha y fue enviado a su empleador por correo electrónico. Posteriormente, en un intento por corregir supuestos errores, el trabajador envió otro parte falso el 12 de junio. Sin embargo, nunca presentó los documentos originales a la empresa, sino únicamente los archivos digitales modificados.

El tribunal se centra en determinar si la falsificación de un documento digital que simula un parte médico oficial podría considerarse un delito de falsedad en documento oficial. La jurisprudencia penal prevé que una fotocopia de un documento no se equipara al original, y las alteraciones de fotocopias solo constituyen falsedad en documento privado, salvo que simulen un documento oficial. En este contexto, la falsificación de documentos digitales que simulan documentos oficiales es tratada de manera estricta, con las mismas consecuencias legales que una falsificación en formato físico.

El Tribunal Supremo resalta que lo esencial no es el medio técnico empleado para la falsificación, sino la naturaleza del documento y su finalidad. En este caso, la simulación de un parte médico de baja constituye un documento oficial, independientemente de que su envío haya sido telemático. Los partes médicos, aunque enviados por vía electrónica, tienen carácter oficial, pues son generados administrativamente por las autoridades competentes, como la Seguridad Social.

Este tipo de falsificación es grave, ya que no solo implica la alteración de un documento administrativo, sino que también se busca obtener un beneficio económico indebido. En el caso concreto, el trabajador cobró una cantidad de 31’96 euros por los días en los que se consideró que estaba de baja, pero que en realidad no estaba justificada por un parte médico auténtico.

Por lo tanto, el Tribunal Supremo concluye que el trabajador cometió un delito de falsedad en documento oficial al crear y enviar un parte de baja falso, condenándolo a una pena de seis meses de prisión, multa y otras penas accesorias. La sentencia subraya la seriedad de este tipo de delitos y establece un precedente en cuanto a la protección de los documentos oficiales, independientemente del formato en el que se presenten.

Es relevante señalar que, desde el 1 de abril de 2023, ha desaparecido la obligación del trabajador de presentar los partes médicos de baja y confirmación a la empresa, según lo dispuesto en la reforma laboral. Sin embargo, las empresas aún pueden exigir la comunicación del inicio de la baja para organizar el trabajo y los turnos, tal como establece la jurisprudencia reciente, como en el caso de la resolución de la AN de 18 de diciembre de 2023 (EDJ 796874).

STS (Penal) de 2 octubre de 2025. EDJ 2025/715906

