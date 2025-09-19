Aedaf apela al rigor y responsabilidad en la gestión de impuestos

Así lo manifestó su presidente en la inauguración de su curso de verano en Santander

El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, Bernardo Bande, hizo un llamamiento al “rigor y la responsabilidad en la gestión de los impuestos”, dado que “el mal uso de los ingresos públicos mina la confianza ciudadana y debilita el sistema”.

El presidente de AEDAF inauguró el Curso de Verano AEDAF en Santander y en su discurso ha advertido acerca del “deterioro institucional que amenaza la legitimidad del sistema fiscal y la cultura del cumplimiento voluntario”. También ha defendido que “los contribuyentes no rechazan el esfuerzo fiscal en sí mismo, sino la percepción de que los impuestos no se gestionan con rigor ni responsabilidad. Paradójicamente, quienes cumplen son los más afectados por una presión fiscal creciente.”

Bande ha manifestado su preocupación por “la inseguridad jurídica, el mayor enemigo tanto de la inversión como de la confianza ciudadana. Empresas y contribuyentes necesitan reglas claras, estables y previsibles”.

Por último, el presidente de los asesores fiscales ha reclamado un procedimiento ágil y efectivo para recuperar los impuestos pagados de forma improcedente, además de reivindicar la figura del asesor fiscal como garante del cumplimiento tributario y puente entre la Administración y los contribuyentes.

Consolidado como una de las citas de referencia para los profesionales del ámbito fiscal, el Curso de Verano 2025 reúne estos días en Santander a algunos de los expertos tributarios más importantes del país que abordarán a lo largo de dos días temas como la actualidad de la imposición patrimonial; el valor de referencia como base imponible para la tributación en las operaciones de inmuebles; los cambios de residencia y la deslocalización interna de los contribuyentes o los pactos sucesorios.

