El Memento Fiscal 2026 de Lefebvre ofrece una visión práctica de los cambios normativos y jurisprudenciales en materia tributaria

El Memento Fiscal 2026 de Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, es la obra de referencia para asesores, despachos, empresas y responsables financieros que necesitan estar al día en el marco tributario. Esta nueva edición incorpora un análisis exhaustivo de las reformas normativas, los últimos Reales Decretos-leyes, la actualización doctrinal y la jurisprudencia más reciente, e incluye las últimas novedades y modificaciones de la normativa fiscal y tributaria, entre las que destacan las siguientes:
- Nueva deducción por rendimientos del trabajo, cambios en la exención de indemnizaciones por accidentes y nuevas deducciones autonómicas. También se aprueba el cálculo del rendimiento neto en estimación objetiva para actividades económicas y, a falta de convalidación del RDL, se amplía el plazo de aplicación de las deducciones por eficiencia energética en viviendas y por compra de vehículos eléctricos.
- Impuestos sobre la Riqueza. Destacan las modificaciones autonómicas en el Impuesto sobre el Patrimonio y aclaraciones sobre el límite IRPF-IP a no residentes, y exenciones fiscales.
- Impuesto sobre Sociedades (IS). Se recogen, a falta de convalidación del RDL, las novedades en amortización de vehículos eléctricos e instalaciones que usen energías renovables; la actualización de los tipos para microempresas; y se incluyen criterios sobre bases imponibles negativas, deducciones por I+D y reorganizaciones empresariales.
- Sucesiones y Donaciones. Los aspectos clave provienen de cambios en la normativa autonómica, que afectan directamente a la tributación. Además, los tribunales han aclarado cómo se aplican las reducciones por parentesco y por la herencia de empresas familiares. Recientemente, se ha precisado, a nivel administrativo, cómo tratar la incorporación de un nuevo cotitular en cuentas bancarias compartidas y qué inmuebles deben incluirse al calcular el ajuar doméstico.
- Se recogen cuestiones clave sobre transporte intracomunitario, impagos, operaciones vinculadas, tipos impositivos y exenciones, y también a falta de convalidación del RDL, se aprueban modificaciones respecto al incremento de los límites de exclusión del régimen simplificado.
- Impuestos y recargos no estatales. Plazos de ingreso voluntario de los recibos del IAE, análisis de la jurisprudencia y doctrina administrativa reciente en relación a cuestiones sobre IBI, IIVTNU o el IAE.
Además de los principales impuestos, también recoge actualizaciones en otros tributos y regímenes de interés como el Impuesto Complementario en el que se ha aprobado el desarrollo reglamentario y los modelos de declaración e información. Por otra parte, en el IRNR se actualiza la lista de jurisdicciones no cooperativas, la actualización del modelo de convenio de la OCDE y jurisprudencia con impacto en la aplicación de gastos inmobiliarios, o devolución de retenciones.
Con respecto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se incorporan cambios autonómicos en tipos y beneficios fiscales. Destacar que en el ámbito del Procedimiento Tributario se refuerza el intercambio de información en la UE y se fijan nuevos criterios sobre aplazamientos, embargos y sanciones, mientras que en el régimen de Entidades sin Fines Lucrativos y Mecenazgo se aprueban nuevos acontecimientos de excepcional interés público.
El Memento Fiscal 2026 es para los fiscalistas “una herramienta esencial que permite acceder de manera rápida y fiable a la normativa y criterios vigentes, facilitando la correcta aplicación de la ley y la toma de decisiones estratégicas”. Los Mementos de Lefebvre se integran como fuente de información rigurosa y fiable en la nueva versión de GenIA-L, proporcionando la base de información verificada y confiable sobre legislación, jurisprudencia y doctrina administrativa.