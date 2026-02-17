El Memento Fiscal 2026 de Lefebvre ofrece una visión práctica de los cambios normativos y jurisprudenciales en materia tributaria

La obra ofrece una visión actualizada y rigurosa del panorama tributario para asesores, despachos, empresas y responsables financieros que necesitan estar en el día a día.

Esta edición incorpora las últimas modificaciones normativas y los criterios administrativos en los principales impuestos.

El Memento Fiscal 2026 de Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, es la obra de referencia para asesores, despachos, empresas y responsables financieros que necesitan estar al día en el marco tributario. Esta nueva edición incorpora un análisis exhaustivo de las reformas normativas, los últimos Reales Decretos-leyes, la actualización doctrinal y la jurisprudencia más reciente, e incluye las últimas novedades y modificaciones de la normativa fiscal y tributaria, entre las que destacan las siguientes:

Nueva deducción por rendimientos del trabajo, cambios en la exención de indemnizaciones por accidentes y nuevas deducciones autonómicas. También se aprueba el cálculo del rendimiento neto en estimación objetiva para actividades económicas y, a falta de convalidación del RDL, se amplía el plazo de aplicación de las deducciones por eficiencia energética en viviendas y por compra de vehículos eléctricos.

Impuestos sobre la Riqueza. Destacan las modificaciones autonómicas en el Impuesto sobre el Patrimonio y aclaraciones sobre el límite IRPF-IP a no residentes, y exenciones fiscales.

Destacan las modificaciones autonómicas en el Impuesto sobre el Patrimonio y aclaraciones sobre el límite IRPF-IP a no residentes, y exenciones fiscales. Impuesto sobre Sociedades (IS). Se recogen, a falta de convalidación del RDL, las novedades en amortización de vehículos eléctricos e instalaciones que usen energías renovables; la actualización de los tipos para microempresas; y se incluyen criterios sobre bases imponibles negativas, deducciones por I+D y reorganizaciones empresariales.

Se recogen, a falta de convalidación del RDL, las novedades en amortización de vehículos eléctricos e instalaciones que usen energías renovables; la actualización de los tipos para microempresas; y se incluyen criterios sobre bases imponibles negativas, deducciones por I+D y reorganizaciones empresariales. Sucesiones y Donaciones. Los aspectos clave provienen de cambios en la normativa autonómica, que afectan directamente a la tributación. Además, los tribunales han aclarado cómo se aplican las reducciones por parentesco y por la herencia de empresas familiares. Recientemente, se ha precisado, a nivel administrativo, cómo tratar la incorporación de un nuevo cotitular en cuentas bancarias compartidas y qué inmuebles deben incluirse al calcular el ajuar doméstico.

Los aspectos clave provienen de cambios en la normativa autonómica, que afectan directamente a la tributación. Además, los tribunales han aclarado cómo se aplican las reducciones por parentesco y por la herencia de empresas familiares. Recientemente, se ha precisado, a nivel administrativo, cómo tratar la incorporación de un nuevo cotitular en cuentas bancarias compartidas y qué inmuebles deben incluirse al calcular el ajuar doméstico. Se recogen cuestiones clave sobre transporte intracomunitario, impagos, operaciones vinculadas, tipos impositivos y exenciones, y también a falta de convalidación del RDL, se aprueban modificaciones respecto al incremento de los límites de exclusión del régimen simplificado.

Impuestos y recargos no estatales. Plazos de ingreso voluntario de los recibos del IAE, análisis de la jurisprudencia y doctrina administrativa reciente en relación a cuestiones sobre IBI, IIVTNU o el IAE.

Además de los principales impuestos, también recoge actualizaciones en otros tributos y regímenes de interés como el Impuesto Complementario en el que se ha aprobado el desarrollo reglamentario y los modelos de declaración e información. Por otra parte, en el IRNR se actualiza la lista de jurisdicciones no cooperativas, la actualización del modelo de convenio de la OCDE y jurisprudencia con impacto en la aplicación de gastos inmobiliarios, o devolución de retenciones.

Con respecto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se incorporan cambios autonómicos en tipos y beneficios fiscales. Destacar que en el ámbito del Procedimiento Tributario se refuerza el intercambio de información en la UE y se fijan nuevos criterios sobre aplazamientos, embargos y sanciones, mientras que en el régimen de Entidades sin Fines Lucrativos y Mecenazgo se aprueban nuevos acontecimientos de excepcional interés público.

El Memento Fiscal 2026 es para los fiscalistas “una herramienta esencial que permite acceder de manera rápida y fiable a la normativa y criterios vigentes, facilitando la correcta aplicación de la ley y la toma de decisiones estratégicas”. Los Mementos de Lefebvre se integran como fuente de información rigurosa y fiable en la nueva versión de GenIA-L, proporcionando la base de información verificada y confiable sobre legislación, jurisprudencia y doctrina administrativa.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos