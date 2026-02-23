La próxima campaña de liquidación del IRPF 2025 vuelve a dar protagonismo a las novedades normativas, los criterios administrativos recientes y los aspectos técnicos que generan de la práctica tributaria.

La correcta liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas requiere no solo el conocimiento actualizado de la normativa vigente, sino también un análisis riguroso de su aplicación práctica, ámbito en el que se concentran la mayoría de incidencias, rectificaciones y procedimientos de comprobación. En este contexto, Lefebvre Formación organiza el “Curso Liquidación del IRPF 2025”, que se desarrollará en tres sesiones webinar los días 23, 24 y 25 de marzo de 2026, impartidas por Juan Manuel Berdud, asesor fiscal en On TAX & LEGAL.

En el curso se analizarán las novedades normativas y los últimos criterios administrativos y jurisprudenciales en materia de contribuyentes y residencia fiscal, supuestos de no sujeción y exención, así como las reglas de valoración aplicables. Asimismo, se examinarán los distintos rendimientos —trabajo, capital inmobiliario y mobiliario, actividades económicas y ganancias y pérdidas patrimoniales— desde una perspectiva técnica orientada a la resolución de supuestos prácticos frecuentes.

Las sesiones incluyen igualmente el estudio de los regímenes especiales, las aportaciones a sistemas de previsión social, la determinación de los tipos de gravamen, el mínimo personal y familiar y el régimen de deducciones. La formación se orienta a reforzar la seguridad jurídica en la aplicación del impuesto, facilitar la identificación de riesgos fiscales y ofrecer criterios interpretativos sólidos ante los supuestos que generan mayor controversia en la campaña de liquidación del IRPF 2025.

