Hacienda pondrá el foco este año en el comercio digital y en los 'noeobancos' y vigilará a los 'influencers'

Se reforzará el control de los alquileres turísticos y de la tributación del comercio electrónico y las criptomonedas

La Agencia Tributaria aprovechará este año todo el potencial de la nueva información financiera disponible para reforzar el control del negocio digital y las rentas y los patrimonios ocultos, así como la lucha contra la economía sumergida, al tiempo que estrechará la vigilancia sobre las operaciones con la 'neobanca' y vigilará la tributación de los creadores de contenido o 'influencers', así como sus domicilios fiscales.

Estos son los principales objetivos de la Agencia Tributaria para 2026 recogidos en el Plan de Control Tributario de este año, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde también se prevé seguir impulsando la lucha contra el fraude fiscal de las sociedades con cifras de negocio elevadas y de las personas físicas con patrimonios relevantes, al tiempo que se reforzará el control y la prevención del fraude en todas las áreas de negocio del sector inmobiliario y de la construcción.

El organismo recuerda que desde este año podrá contar con las nuevas declaraciones informativas mensuales que deberán llevar a cabo los bancos sobre los cobros con tarjeta y en todo tipo de cuentas financieras, lo que permitirá mejorar el control de las posibles ocultaciones de actividades empresariales, el uso de sociedades pantalla y otro tipo de entidades instrumentales utilizadas en el marco de las tramas de IVA.

'Neobanca' y comercio electrónico

Está nueva información financiera, sumada a la recientemente incorporada sobre pagos transfronterizos, impulsará igualmente el control sobre la utilización de cuentas en entidades financieras digitales ('neobancos') para ocultar rentas o patrimonios en el exterior. Las comprobaciones irán enfocadas a aquellos contribuyentes en los que se detecte un uso indebido de cuentas 'neobancarias' para ocultar rentas o patrimonios en el exterior.

Este nueva información financiera se añadirá a la remitida por las plataformas de venta 'online' a través, entre otras fuentes, de la DAC7, para seguir avanzando en el control del comercio electrónico, que vuelve a ser este año un "objetivo prioritario" de las tareas de control, tanto en materia de venta de bienes, como de prestación de servicios.

En concreto, se realizarán actuaciones de comprobación de entidades constituidas formalmente en España o en otro Estado miembro con la finalidad de aparentar la condición de estar realmente establecidas en la UE para modificar la forma de tributación en IVA de las ventas de comercio electrónico que realizan a través de plataformas, tratando así de eludir el pago del impuesto.

Hacienda continuará, asimismo, profundizando en el análisis y verificación de la correcta tributación de los creadores de contenido en redes sociales o 'influencers', incluyendo el análisis de la residencia fiscal de quienes participan en estas nuevas formas de negocio.

En el área de Aduanas e Impuestos Especiales, el control sobre las operaciones de comercio electrónico se reforzará como consecuencia de la eliminación de la franquicia de 150 euros de derechos de aduana.

Control de las operaciones con criptomonedas

Por otra parte, en 2026 se impulsará la realización de actuaciones de control sobre contribuyentes que, habiendo operado con monedas virtuales, no hayan declarado rentas o ganancias patrimoniales derivadas de su tenencia y transmisión.

En este contexto, se intensificará la explotación de la información disponible, así como el análisis de perfiles de riesgo, mediante el uso de herramientas de trazabilidad en 'blockchain', con la finalidad de detectar contribuyentes con indicios de patrimonios no justificados o rentas no declaradas.

La Agencia Tributaria reforzará también en el año 2026 las actuaciones de control y prevención del fraude en las distintas áreas de negocio del sector inmobiliario, en un contexto de despegue de este mercado tras años de ralentización. Así, serán objeto de un control pormenorizado riesgos potenciales característicos del sector, como la deducción improcedente de gastos financieros o la utilización abusiva de subcontratas, al tiempo que se prestará atención relevante a la comercialización e intermediación en la venta y arrendamiento de inmuebles.

La Agencia también prestará atención a la correcta valoración de los inmuebles en las transmisiones, muy especialmente cuando intervengan entidades vinculadas o estructuras societarias. Asimismo, se reforzará el control sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa, especialmente en operaciones complejas de promoción, rehabilitación y transmisión sucesiva de inmuebles.

Alquileres turísticos

Además, en el ámbito de los arrendamientos se intensificarán las actuaciones dirigidas a verificar la correcta declaración de los rendimientos obtenidos, con especial atención a los alquileres gestionados a través de plataformas digitales, y se seguirá incidiendo de manera especial en los distintos operadores en el mercado del arrendamiento turístico a través de plataformas.

También se prestará una especial atención al sector de la intermediación para garantizar que el régimen de comisiones en las que se basa tenga "un adecuado reflejo" en las declaraciones tributarias.

Igualmente, un objetivo de los planes de visitas de comprobación formal será identificar arrendamientos de inmuebles residenciales para uso distinto del de vivienda no declarados, o declarados como arrendamiento de vivienda. "Se trata de detectar artificios en el alquiler de pisos turísticos y arrendamientos de temporada", reitera Hacienda.

Inspección de socimis

De igual forma, se continuará acentuando el control sobre las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi), dado su régimen fiscal especial y su relevancia en el mercado inmobiliario, y se vigilará la correcta tributación de las ganancias patrimoniales derivadas de inmuebles obtenidas por no residentes.

Por otra parte, en cuanto a las personas no residentes que son titulares de elementos patrimoniales en España, directa o indirectamente, se realizarán actuaciones de control del Impuesto sobre el Patrimonio por obligación real de contribuir y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Sector de los hidrocarburos

Asimismo, se van a intensificar las comprobaciones formales con la finalidad de verificar que todos aquellos obligados tributarios que han accedido al Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef) en el IVA siguen cumpliendo los requisitos para permanecer en el mismo. Paralelamente, se endurecerán las condiciones para ser titular de un depósito fiscal al objeto de evitar que el fraude pueda desplazarse hacia esta figura.

A su vez, la Agencia Tributaria mantendrá su presencia en sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida. Se continuará con los planes sectoriales de visitas, dirigidos a actividades empresariales y profesionales, con un fuerte contenido de revisión censal y formal, que nuevamente pondrá el énfasis en el control de las TPV y la no admisión de pagos con tarjeta.

Multinacionales, grupos societarios y grandes patrimonios

En el ámbito del control de multinacionales se intensificarán los controles en ámbitos donde se concentren riesgos de aplicación de la norma tributaria "más allá de una interpretación razonable", y en cuanto a los grupos societarios, se prestará especial atención a grupos fiscales con un importe neto de la cifra de negocios "llamativamente bajo".

Una línea esencial en 2026 seguirá siendo el control de grandes patrimonios, especialmente la vigilancia de signos externos de riqueza y nivel de vida discordantes con las rentas y el patrimonio declarado, así como la utilización de sociedades instrumentales para eludir o minimizar la imposición personal.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos