La sujeción al IVA español en operaciones internacionales se determina aplicando las reglas de localización, en particular las reglas de lugar de realización de las entregas de bienes (LIVA art.68) cuando se trate de entregas, y las reglas de lugar de realización de las adquisiciones intracomunitarias (LIVA art.71) cuando se trate de AIB.

¿Cómo aplicar correctamente el impuesto en cada escenario, evitando errores que generan contingencias fiscales relevantes? Para dar respuesta esta cuestión y ofrecer una comprensión clara y sólida de la tributación internacional del IVA, Lefebvre Formación organiza el "Curso Domina el IVA en transacciones internacionales 2026".

La formación se desarrollará en formato webinar entre el 16 y el 25 de marzo de 2026, con un total de cinco sesiones online de dos horas cada una, y será impartida por Francisco Javier Sánchez Gallardo, economista e inspector de Hacienda del Estado.

Un curso diseñado para proporcionar una visión clara, práctica y actualizada de la tributación del IVA en el ámbito internacional, que ayude a los profesionales a comprender la complejidad normativa que afecta a servicios, mercancías, ventas a distancia y flujos comerciales tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

Durante las sesiones se analizarán aspectos clave como las reglas generales y especiales de localización de servicios, junto con los supuestos más habituales en el intercambio internacional de prestaciones.

En el ámbito del comercio intracomunitario, el curso abordará la tributación de entregas y adquisiciones intracomunitarias, incluyendo sus exenciones, liquidaciones y las operaciones complejas, como las triangulares. Asimismo, se revisarán las obligaciones formales que deben cumplir las empresas en este tipo de transacciones.

La formación también incluye el análisis de las importaciones, exportaciones y operaciones asimiladas fuera de la UE, así como las ventas a distancia, tanto dentro como fuera del territorio comunitario. En este contexto, se explicará el funcionamiento del régimen de ventanilla única, una herramienta clave para la gestión del IVA en el comercio electrónico internacional.

Los asistentes obtendrán el conocimiento necesario sobre los criterios actualizados que permitan reducir riesgos fiscales, revisar procesos internos y tomar decisiones con mayor seguridad en operaciones transfronterizas.

Más información e inscripciones al Curso Domina el IVA en transacciones internacionales 2026

