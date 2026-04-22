La abogacía exige una solución inmediata para los mutualistas alternativos

Durante este tiempo se ha desarrollado un intenso trabajo: movilizando a compañeros y compañeras, trasladando la problemática a las instituciones europeas, sensibilizando a las fuerzas políticas y exhortándolas a actuar con rapidez. Con estas reivindicaciones, se ha alcanzado el consenso político necesario para impulsar una reforma, que en un primer momento parecía inalcanzable, y que hoy su tramitación parlamentaria es urgente.
En estos momentos se espera que la propuesta, formulada por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, sea resuelta de manera inmediata por la Ponencia de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
Los asistentes han acordado trabajar conjuntamente para:
- Apoyar las demandas de miles de abogados y abogadas para que el legislador dé una respuesta urgente a la situación que padecen, al no poder acceder a pensiones justas y dignas en el momento de su jubilación.
- Compartir conjuntamente sus inquietudes y respaldar, como hasta ahora, la urgencia de soluciones que garanticen, mediante la ley, la suficiencia económica de la jubilación de los profesionales mutualistas, tal y como protege y ampara la Constitución Española.
- Que se realice de forma inmediata un último esfuerzo para mejorar y aprobar la propuesta presentada, incluyendo las reivindicaciones de los colectivos, con el objetivo de ofrecer una solución a todos los compañeros y compañeras afectados, sin dejar a nadie atrás.
Como resultado fundamental, los representantes de las asociaciones y los colectivos han decidido seguir trabajando para mejorar y concretar la propuesta en próximas reuniones.