Devesa incrementa un 19% su facturación y alcanza los 3 millones de euros

Alcanza por primera vez los 3 millones de euros de facturación

Devesa, firma de ámbito nacional y origen alicantino especializado en la abogacía de los negocios para el middle market, ha cerrado el ejercicio 2025 con un crecimiento del 19% en su cifra de negocios.

Con ello alcanza por primera vez los 3 millones de euros de facturación. Un crecimiento, en el caso de Devesa, plenamente orgánico y atendido desde sus oficinas en Madrid, Alicante y Valencia.

Con este resultado, la firma consolida una trayectoria de expansión sostenida que la posiciona como uno de los despachos de mayor dinamismo del mercado legal español.

“Aunque el resultado de 2025 ha sido magnífico, la facturación puede fluctuar mucho en nuestro sector en función de cuantas operaciones especiales cierres durante el ejercicio. Lo importante al final es que la cartera de clientes sea cada vez más sólida, que el equipo para atenderla sea excelente y que tengas una cultura de empresa realmente compartida. Y esos ingredientes los tenemos para seguir creciendo con paso firme. Nuestra estrategia es seguir apostando por el crecimiento orgánico, ya que es la mejor manera de garantizar la continuidad de la cultura de la compañía y que el servicio al cliente no se vea resentido” ha manifestado David Devesa, socio fundador y CEO de la firma.

Entre los servicios más demandados por las empresas a Devesa destacan el asesoramiento en adquisiciones y fusiones de compañías, las reestructuraciones societarias, los litigios de orden mercantil, laboral y contencioso-tributario, los concursos de acreedores, las salidas a mercados de capital y el acompañamiento jurídico en operaciones de financiación alternativa con fondos de inversión.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos