Lefebvre se suma a la celebración del Día del Libro 2026 con descuentos en publicaciones

Los descuentos son del 10% que se aplicará en la compra de las obras en papel.

Lefebvre, compañía líder en software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector legal, celebra un año más el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Desde el año 1995 en que la UNESCO fija esta fecha para dar relevancia a todos los escritores que contribuyen a la literatura universal, la compañía no ha dejado de participar y contribuir en una fiesta que es un homenaje a la cultura, la lectura y escritura, y promueve la protección de los derechos de autor a través de la propiedad intelectual.

Como en fechas anteriores en este único día Lefebvre ofrece un descuento del 10% en sus obras en papel, incluidos los dosieres y los manuales de Indicator. Los Boletines Indicator de Lefebvre se publican periódicamente e incluyen las últimas novedades sobre normativas y funcionamiento de los temas tratados con información actualizada y verificada. La elaboración de estas obras corresponde a redactores que son expertos en distintos ámbitos jurídicos y cuyo objetivo es facilitar la gestión de los temas fiscales de cada empresa.

Apuntes & Consejos de Indicator es la solución especializada de Lefebvre que ofrece un asesoramiento completo sobre fiscalidad, derecho laboral y temas jurídicos en general. Esta solución se encarga de analizar con un enfoque práctico todos los asuntos clave para cada empresa como gestión de sanciones, inspecciones de trabajo y reducción de gastos con datos actualizados y revisados por especialistas en la materia. Apuntes & Consejos de Indicator es una herramienta clave para poder optimizar el funcionamiento legal de las start-ups y pymes.

Mementos de Lefebvre, herramientas imprescindibles

Lefebvre siempre ha mantenido un firme compromiso con la cultura y de ahí su apoyo a esta celebración, inspirada en la riqueza cultural y lingüística de reconocidos escritores. Cada 23 de abril es un día significativo en el mundo editorial. Celebrar este día significa cumplir con el compromiso de fomentar la lectura, apoyar la industria de los libros y apostar por la diversidad de las letras tanto a nivel nacional como internacional. El inicio de esa fiesta de la cultura coincide con la publicación de los primeros Mementos de Lefebvre, guías prácticas, verificadas y actualizadas que ofrecen una visión completa sobre distintas áreas del derecho.

Los Mementos son obras jurídicas reconocidas que recopilan normativas aplicables y jurisprudencia relevante, siendo un recurso esencial en el sector jurídico español. En el amplio catálogo destacan el Memento Fiscal y el Memento Social, y el Memento IRPF obras sumamente valoradas por su exhaustivo análisis y utilidad práctica.

El Memento IRPF 2026 proporciona un acceso estructurado, claro y práctico a toda la información fiscal relevante, integrando normativa, doctrina administrativa y jurisprudencia reciente en una única obra. De esta manera, permite a los profesionales no solo cumplir con las obligaciones fiscales, sino también anticipar riesgos, identificar oportunidades y tomar decisiones informadas en un entorno de creciente complejidad normativa.

El Memento Fiscal 2026 es la obra de referencia para asesores, despachos, empresas y responsables financieros que necesitan estar al día en el marco tributario. Esta nueva edición incorpora un análisis exhaustivo de las reformas normativas, los últimos Reales Decretos-leyes, la actualización doctrinal y la jurisprudencia más reciente,

El Memento Social es un manual de referencia que proporciona el análisis exhaustivo de las leyes y reformas legislativas más relevantes para los profesionales jurídicos especializados en Derecho Laboral y Seguridad Social

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