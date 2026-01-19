Afianza ficha a Rafael Vázquez Romero como nuevo director general corporativo

Cuenta con más de 20 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, operaciones corporativas y desarrollo internacional

Afianza, firma española de servicios profesionales integrales para empresas, ha nombrado a Rafael Vázquez Romero como nuevo director general corporativo para reforzar su estructura de soporte al negocio y gestión estratégica en un momento clave de su expansión territorial y crecimiento inorgánico.

Rafael cuenta con una trayectoria de más de 20 años en posiciones directivas de alto nivel, con una alta especialización en fusiones y adquisiciones, operaciones corporativas, procesos de integración y desarrollo internacional. Su experiencia abarca el análisis integral de sistemas empresariales, operaciones, gobernanza, planificación estratégica, control presupuestario y gestión administrativa, aportando una visión estratégica que contribuirá de forma significativa al crecimiento de Afianza.

Como director general corporativo, Rafael asumirá la responsabilidad de las áreas de soporte estratégico como Comercial y Marketing, RRHH, Desarrollo de Negocio, Financiero/Administración, Transformación de Operaciones Transformación Digital y Sistemas, reportando directamente a la Dirección General y trabajando en estrecha colaboración con la Dirección General de Negocio. Su misión será liderar los procesos de integración de nuevas compañías y optimizar la estructura corporativa para dar soporte al ambicioso plan de expansión y crecimiento de Afianza.

Antes de su incorporación a Afianza, fue director general de Desarrollo Corporativo en Servinform desde 2020, donde desde el Comité de Dirección lideró operaciones de M&A y el desarrollo de nuevos modelos de negocio mediante la incorporación de tecnologías emergentes. Previamente, ocupó el cargo de director general de Lexer (área Real Estate) y de Cumbre Gestión de Activos entre 2017 y 2020, centrándose en la gestión de activos para los fondos de inversión y transacciones de deuda distressed.

Su trayectoria también incluye posiciones como CFO y director de Desarrollo de Negocio en Encore Capital Group-Lucania Gestión, director de Desarrollo de Negocio en SMART Infrastructure Facility de la Universidad de Wollongong en Australia, director de Desarrollo de Negocio Internacional en EZENTIS y director de Inversiones en Pontia Capital Private Equity, entre otras posiciones directivas.

“Me incorporo a Afianza en un momento especialmente apasionante y, a la vez, exigente, por la velocidad vertiginosa a la que avanza el proyecto y los retos que ello implica. Precisamente por eso, creo que mi trayectoria en grandes multinacionales, en sectores diversos y en geografías muy distintas puede aportar ahora un valor diferencial: ayudar a ordenar, integrar y escalar el crecimiento con visión estratégica y foco en la excelencia. Llego con la ilusión de sumar y aprender, y con el compromiso de poner toda mi experiencia al servicio de un equipo que ya está haciendo cosas extraordinarias. Estoy convencido de que, trabajando juntos, con método, ambición y espíritu de colaboración, alcanzaremos los objetivos marcados y consolidaremos a Afianza como firma de referencia en servicios profesionales integrales en España”, ha afirmado Rafael.

Por su parte, Víctor Torrico, director general de Afianza, ha destacado que “la incorporación de Rafael es un paso fundamental en nuestra estrategia de crecimiento. Su dilatada experiencia, su visión estratégica y su capacidad de liderazgo en procesos de integración nos permitirá consolidar nuestro plan de expansión y crecimiento. Su experiencia nos permitirá crecer de forma sólida y sostenible mientras mantenemos nuestro foco en la excelencia en el servicio al cliente”.

El nombramiento de Rafael Vázquez Romero se enmarca en la estrategia de crecimiento de Afianza, que en 2025 ha integrado 16 empresas especializadas que aportan una facturación conjunta superior a los 25 millones de euros y más de 300 profesionales. En 2024, Afianza duplicó su facturación hasta alcanzar los 50 millones de euros y prevé superar los 70 millones en 2025. La firma cuenta ya con casi 1.200 profesionales y presencia en Madrid, Ibiza, Oviedo, Bilbao, Granada, Albacete, Málaga, Barcelona y Vitoria, consolidando su posición como una de las principales firmas de servicios profesionales del panorama español.

