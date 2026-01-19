Salvador González reivindica la escucha en la creación del Círculo de Oro del Colegio de Abogados de Málaga

El presidente de la Abogacía Española destacó que vivimos tiempos de mucho ruido y que esta figura dará voz a quienes han marcado la historia de la profesión

El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, ha reivindicado la escucha activa y la memoria en el acto de constitución del Círculo de Oro del Colegio de Abogados de Málaga, una iniciativa destinada a reconocer, integrar y dar voz a los profesionales que han marcado la historia de la institución y de la abogacía española.

“Vivimos tiempos complicados. De mucho ruido, pero de poca escucha”, afirmó, para añadir que son momentos “en los que estamos más conectados que nunca, pero donde la gente se siente sola”. “Tiempos de prisas, de urgencias, de ansiedad”, resaltó. Frente a esa realidad, subrayó el papel de la Abogacía como depositaria de experiencia, conciencia y valores.

El presidente de la Abogacía Española defendió que la profesión jurídica es, ante todo, memoria viva: “Si algo es la Abogacía es precisamente eso: memoria, recuerdo, reconocimiento y gratitud”, señaló, destacando también el orgullo por quienes han contribuido a hacerla mejor y la responsabilidad de transmitir ese legado a las nuevas generaciones.

González explicó el profundo simbolismo del Círculo de Oro. “Todo esto está en este círculo”, indicó, aludiendo a su significado como “espacio de equilibrio, unión, sabiduría, protección y propósito compartido”. Pero también es otra cosa: “es conciencia y es escucha. Solo seremos si os escuchamos”, añadió.

Así rechazó cualquier visión que relegue a los abogados veteranos al pasado: “No sois nostalgia ni pasado. Sois hoy, sois presente y sois, sobre todo, futuro, horizontes y camino”. Asimismo, insistió en que, en sociedades cada vez más longevas, la edad debe entenderse como un valor y una oportunidad, no como una amenaza, recordando que las personas envejecen, pero sus derechos no.

El acto concluyó con la imposición de la insignia del Círculo de Oro al decano de Honor del Colegio malagueño, Fernando Guerrero, a quién González definió como “maestro y amigo”.

