Pablo Sánchez Llavero, nuevo presidente de la Abogacía Joven granadina

La nueva Junta Directiva del Grupo de Abogados Jóvenes se marca como objetivo principal el crecimiento profesional y personal del colectivo sin dejar de lado el carácter reivindicativo de la agrupación

El Grupo de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Granada, de conformidad a lo establecido en sus estatutos, ha renovado su Junta Directiva, nombrando a Pablo Sánchez Llavero como nuevo presidente de la agrupación, que toma el relevo de la letrada María Ruz Corral.

Así lo han decidido los integrantes del GAJ, que han respaldado la candidatura de Sánchez Llavero por amplia mayoría frente a la conseguida por el otro equipo concurrente a los comicios, el encabezado por la colegiada Henar Plata Escolán.

“Queremos agradecer la asistencia de los compañeros a la votación y a Henar y su equipo por la competencia sana, porque lo importante es que estamos creando una generación de abogados jóvenes comprometidos”, ha comentado el nuevo representante de la Abogacía Joven granadina tras las elecciones celebradas en la sede de Santa Ana, la Delegación de Motril y las sedes judiciales de Loja y Guadix. Junto a él, la Junta Directiva del GAJ queda conformada por Antonio Estella Aroza, como vicepresidente; José Ignacio García-Trevijano Cervilla, como secretario; María Pérez Álvarez, como tesorera; y Elvira Noguerol Solera, Clara Iset Feixas Rodríguez y Fernando Rodríguez Salguero, como vocales.

El nuevo equipo gestor espera dotar al GAJ de un “aire fresco y renovado con el objetivo principal de conseguir que la Abogacía Joven pase a ser, aunque no debería ser necesario recordarlo, el sostén del futuro de esta profesión”. Para ello, la Junta Directiva trabajará para que los letrados noveles encuentren en la agrupación un lugar en el que crecer como abogados, tanto en el plano profesional, como personal. En este sentido, apuesta por la organización de continuas formaciones de la mano de operadores jurídicos de primer nivel y la potenciación de actividades de índole social para crear sinergias entre los profesionales, invitando a todo el colectivo a colaborar y participar en el GAJ. Todo ello, indica el nuevo representante, “sin olvidar el carácter reivindicativo que este grupo debe tener para luchar por los derechos de toda la Abogacía Joven, granadina y nacional”.

Cabe recordar que el Grupo de Abogados Jóvenes, constituido el 18 de enero de 1977 por el Colegio de Abogados de Granada, está conformado por 670 colegiados menores de 40 años de edad -o con menos de 5 años de antigüedad como colegiados- y entre sus funciones se encuentran estudiar y dar soluciones a la problemática del abogado joven durante sus primeros años de ejercicio, cooperar con similares organizaciones a nivel nacional, proveer de formación a sus integrantes y fomentar el compañerismo y las buenas relaciones personales y profesionales entre la Abogacía Joven granadina.

