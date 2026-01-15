Clyde & Co profesionaliza la gestión del talento para captar a los mejores perfiles

La incorporación de esta función especializada, habitual en despachos internacionales y organizaciones de primer nivel, responde a la apuesta de Clyde & Co por atraer, desarrollar y retener a los mejores profesionales, dotando al despacho de una visión transversal y estructurada en materia de personas.
Desde su posición, Marisol de Bedoya será responsable de la estructuración y profesionalización de los procesos de recursos humanos, aportando una visión integral del ciclo de vida del empleado que abarca desde el recruitment y el onboarding hasta el desarrollo profesional, la evaluación del desempeño y los procesos de salida.
Uno de los ejes clave de su función será la selección y captación de profesionales, liderando los procesos de incorporación y atracción de talento tanto para perfiles legales como para áreas de business services. Este enfoque permitirá anticipar las necesidades del despacho y asegurar la incorporación de perfiles estratégicos alineados con la cultura y los objetivos de Clyde & Co.
Asimismo, Marisol de Bedoya impulsará las relaciones institucionales del despacho con universidades y centros de formación, apoyándose en su experiencia en el diseño y coordinación de programas de incorporación de jóvenes profesionales y prácticas. Esta labor permitirá reforzar la identificación temprana de talento, consolidar una cantera de profesionales hiperespecializados y contribuir al fortalecimiento de una cultura de aprendizaje continuo.
Enrique Navarro y Miguel Relaño, socios codirectores de Clyde & Co en Madrid, señalan que “la incorporación de Marisol de Bedoya responde a la necesidad de seguir avanzando hacia un modelo de gestión del talento más estructurado, homogéneo y alineado con las exigencias de una firma global”. Añaden que “el crecimiento del despacho y la complejidad de los equipos requieren una dedicación específica a la gestión de las personas, basada en criterios claros y homogéneos, en el acompañamiento del desarrollo profesional de los equipos y en la consolidación de una cultura alineada con las exigencias y valores de un despacho internacional”.
Por su parte, Marisol de Bedoya afirma que “Clyde & Co es una firma de referencia en el asesoramiento de asuntos complejos y de gran relevancia, y mantener ese posicionamiento exige contar con equipos altamente especializados y con el mejor talento del mercado. Mi incorporación responde precisamente a ese objetivo: acompañar al crecimiento del despacho con una gestión del talento alineada con la exigencia, la especialización y la calidad que caracterizan la propuesta de valor de Clyde & Co”.