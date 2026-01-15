Clyde & Co profesionaliza la gestión del talento para captar a los mejores perfiles

La firma internacional Clyde & Co continúa reforzando su estructura interna con Marisol de Bedoya como HR Advisor, un rol estratégico que el despacho integra por primera vez en su organización con el objetivo de profesionalizar la gestión del talento y consolidar una política integral de selección y captación de profesionales alineada con su crecimiento y posicionamiento en el mercado.

La incorporación de esta función especializada, habitual en despachos internacionales y organizaciones de primer nivel, responde a la apuesta de Clyde & Co por atraer, desarrollar y retener a los mejores profesionales, dotando al despacho de una visión transversal y estructurada en materia de personas.

Desde su posición, Marisol de Bedoya será responsable de la estructuración y profesionalización de los procesos de recursos humanos, aportando una visión integral del ciclo de vida del empleado que abarca desde el recruitment y el onboarding hasta el desarrollo profesional, la evaluación del desempeño y los procesos de salida.

Uno de los ejes clave de su función será la selección y captación de profesionales, liderando los procesos de incorporación y atracción de talento tanto para perfiles legales como para áreas de business services. Este enfoque permitirá anticipar las necesidades del despacho y asegurar la incorporación de perfiles estratégicos alineados con la cultura y los objetivos de Clyde & Co.

Asimismo, Marisol de Bedoya impulsará las relaciones institucionales del despacho con universidades y centros de formación, apoyándose en su experiencia en el diseño y coordinación de programas de incorporación de jóvenes profesionales y prácticas. Esta labor permitirá reforzar la identificación temprana de talento, consolidar una cantera de profesionales hiperespecializados y contribuir al fortalecimiento de una cultura de aprendizaje continuo.

Enrique Navarro y Miguel Relaño, socios codirectores de Clyde & Co en Madrid, señalan que “la incorporación de Marisol de Bedoya responde a la necesidad de seguir avanzando hacia un modelo de gestión del talento más estructurado, homogéneo y alineado con las exigencias de una firma global”. Añaden que “el crecimiento del despacho y la complejidad de los equipos requieren una dedicación específica a la gestión de las personas, basada en criterios claros y homogéneos, en el acompañamiento del desarrollo profesional de los equipos y en la consolidación de una cultura alineada con las exigencias y valores de un despacho internacional”.

Por su parte, Marisol de Bedoya afirma que “Clyde & Co es una firma de referencia en el asesoramiento de asuntos complejos y de gran relevancia, y mantener ese posicionamiento exige contar con equipos altamente especializados y con el mejor talento del mercado. Mi incorporación responde precisamente a ese objetivo: acompañar al crecimiento del despacho con una gestión del talento alineada con la exigencia, la especialización y la calidad que caracterizan la propuesta de valor de Clyde & Co”.

