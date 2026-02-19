Afianza Legal integra a ARS Privilegium para convertirse en referente en Propiedad Industrial e Intelectual

Afianza Legal, la división jurídica de Afianza, ha dado un paso decisivo en su estrategia de crecimiento con la creación de una nueva área de Propiedad Industrial e Intelectual tras la adquisición de ARS Privilegium, firma española y referente del sector especializada en esta práctica con sede en Madrid y presencia en Mallorca, Burgos, Sevilla y Galicia.

ARS Privilegium, fundada en 2009 por Luis Ibaceta y Eva Ropero, se ha integrado en Afianza Legal con un equipo de más de 20 profesionales altamente especializados, entre los que se incluyen abogados, ingenieros y expertos en gestión de propiedad industrial e intelectual con capacidad para ofrecer sus servicios tanto a nivel nacional como internacional.

Esta integración permite a Afianza Legal incorporar servicios especializados en registro y defensa de patentes, marcas, diseños industriales, denominaciones de origen, derechos de autor y soporte jurídico en litigios relacionados con estos ámbitos. La firma amplía así su oferta de servicios en derecho de los negocios y refuerza su capacidad para ofrecer soluciones integrales a sus clientes.

Para reforzar su apuesta por esta nueva área, Eva Ropero Termis y Silvia Álvarez Ramos se incorporan a la firma como socias directoras. Ropero ha centrado toda su carrera profesional en este ámbito, al que se dedica desde 1989. Su trayectoria incluye la fundación y dirección como CEO de ARS Privilegium durante más de 15 años, donde ha liderado un modelo de asesoramiento personalizado basado en la planificación estratégica y la excelencia técnica.

“La incorporación ARS Privilegium representa un hito estratégico para Afianza Legal. La Propiedad Industrial e Intelectual es una disciplina fundamental para las empresas en un contexto de constante innovación. Contar con el equipo de ARS Privilegium con semejante trayectoria y especialización nos permite ofrecer un servicio integral de máxima calidad y cumplir con nuestra estrategia de ensanchar el portfolio de servicios a nuestros clientes”, asegura Cristina Palomares, codirectora de Afianza Legal.

La división de Afianza Legal emprende una nueva apuesta en su plan de expansión después de un año dedicado al refuerzo de su estructura mediante múltiples operaciones corporativas y fichajes estratégicos. Esta división cuenta con una facturación próxima a los 20 millones de euros y más de 120 profesionales del derecho en diferentes áreas y cobertura en prácticamente todas las provincias españolas, posicionándose como una de las firmas legales más relevantes del panorama nacional y a la que ahora se une ARS Privilegium.

