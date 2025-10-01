Altra Legal lanza su departamento de Tech & Innovation con la reincorporación de Gabriela Melgarejo

Altra Legal anuncia el lanzamiento de su nuevo departamento de Tech & Innovation, un área especializada en atender los desafíos legales de startups, scaleups, fondos de venture capital e industrias de tecnología avanzada.

El área estará liderada por Gabriela Melgarejo, abogada de Altra Legal desde 2020, quien se reincorpora tras haber completado un LL.M. en Georgetown University con foco en tecnología y emprendimiento. Gabriela cuenta con experiencia en derecho corporativo, bancario y financiero, así como en la asesoría a fintech, startups y compañías tecnológicas, incluyendo contratos comerciales, acuerdos de accionistas y cumplimiento normativo.

A su equipo se suma Teresa Colmán, especialista en propiedad intelectual, con más de seis años de experiencia en registros marcarios, litigios de marcas, modelos y diseños industriales. Ha asesorado a clientes locales e internacionales en oposiciones, licencias, cesiones de derechos y acciones de cancelación y nulidad.

El nuevo departamento Altra Tech & Innovation brindará un servicio integral con enfoque transversal en innovación, incluyendo:

Startups y Scaleups : rondas de inversión, estructuración societaria, propiedad intelectual, compliance, contratos clave, expansiones regionales, rondas Serie A/B, gobierno corporativo, contratos complejos y adquisiciones

: rondas de inversión, estructuración societaria, propiedad intelectual, compliance, contratos clave, expansiones regionales, rondas Serie A/B, gobierno corporativo, contratos complejos y adquisiciones Venture Capital e inversores : estructuración de fondos, due diligence, términos de inversión y estrategias de salida.

: estructuración de fondos, due diligence, términos de inversión y estrategias de salida. Tecnologías avanzadas : asesoría en IA, blockchain, big data, biotecnología, telecomunicaciones, fintech y otros sectores emergentes.

: asesoría en IA, blockchain, big data, biotecnología, telecomunicaciones, fintech y otros sectores emergentes. Regulación transversal: protección de datos, ciberseguridad, propiedad intelectual y cumplimiento normativo fintech/AML.

“Con Tech & Innovation buscamos posicionarnos como el socio legal de referencia del ecosistema innovador en Paraguay, combinando un conocimiento profundo del marco regulatorio local con una visión internacional de las mejores prácticas en venture capital y tecnología”, destacó José Antonio Moreno Rodríguez, socio fundador de Altra Legal.

Con esta iniciativa, Altra Legal reafirma su apuesta por la innovación y su capacidad de ofrecer soluciones legales estratégicas, eficientes y alineadas con las tendencias globales.

