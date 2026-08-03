Álvaro de Luis Andrés nuevo mediador comercial del panel de mediadores de China

Álvaro de Luis Andrés, socio director del Asian Desk de NET CRAMAN Abogados, ha sido nombrado miembro del panel internacional de mediadores del Shenzhen Qianhai International Commercial Mediation Center (SQICMC), uno de los principales centros oficiales de mediación comercial de China especializado en la resolución de disputas transfronterizas.

El nombramiento refuerza la presencia de profesionales españoles en los mecanismos institucionales de resolución de conflictos comerciales internacionales en un momento de creciente actividad económica entre España, Latinoamérica y China, donde cada vez más empresas mantienen relaciones comerciales, proyectos de inversión o alianzas estratégicas con compañías del mercado asiático.

Con sede en Shenzhen, uno de los principales centros financieros, tecnológicos y logísticos de China, el SQICMC es una institución oficial de mediación comercial vinculada a la Zona de Cooperación Shenzhen-Hong Kong. Registrada ante la Oficina de Asuntos Civiles de Shenzhen y supervisada por diferentes organismos públicos de la ciudad, la entidad promueve la resolución extrajudicial de controversias comerciales nacionales e internacionales en ámbitos como comercio exterior, inversión, financiación, propiedad intelectual, construcción, inmobiliario o asuntos marítimos.

Su modelo reúne a profesionales de diferentes jurisdicciones para facilitar la resolución de conflictos entre empresas que operan en distintos mercados, consolidándose como uno de los principales mecanismos de mediación comercial impulsados por China para reforzar la seguridad jurídica en las relaciones comerciales internacionales.

Una vía cada vez más relevante para las empresas internacionales

La mediación comercial internacional se ha consolidado como una alternativa cada vez más utilizada para resolver controversias derivadas de operaciones transfronterizas, al ofrecer procedimientos más ágiles, confidenciales y eficientes que el litigio judicial o, en determinados supuestos, el arbitraje.

Para las empresas españolas y latinoamericanas con intereses en Asia, contar con profesionales conocedores tanto del entorno jurídico europeo como del ecosistema institucional chino puede facilitar la gestión de conflictos comerciales y contribuir a preservar las relaciones empresariales.

"Las relaciones económicas entre España, Latinoamérica y China son hoy mucho más intensas y complejas que hace apenas unos años. En ese contexto, disponer de mecanismos eficaces para resolver disputas comerciales resulta esencial para generar confianza y ofrecer seguridad jurídica a las empresas que operan internacionalmente. Formar parte del panel internacional de mediadores del SQICMC supone una oportunidad para contribuir a ese objetivo y seguir acercando dos entornos jurídicos con modelos y culturas empresariales diferentes", afirma Álvaro de Luis Andrés, socio director del Asian Desk de NET CRAMAN Abogados.

Licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, Álvaro de Luis Andrés cuenta con más de una década de experiencia asesorando a empresas en procesos de internacionalización y desarrollo de negocio en Asia. Desde NET CRAMAN dirige el Asian Desk de la firma, que cuenta con oficinas en Guangzhou, Hong Kong y Singapur y presta asesoramiento jurídico a compañías con intereses comerciales en la región.

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