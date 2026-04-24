ANDEMA recibe el reconocimiento de la Asociación Española de Consumidores en los I Premios Consumidores de España

Esta edición ha reconocido a personas y entidades de relevancia en el ámbito del Consumo y Social.

El director general de ANDEMA, Gerard Guiu, ha destacado que "este reconocimiento ayuda a reforzar el compromiso diario con la defensa de los derechos del consumidor a través de la protección de la propiedad industrial y la lucha contra las infracciones de marca".

La Asociación Española de Consumidores ha realizado entrega de los I Premios Consumidores de España poniendo en valor la actuación de las diferentes personas y entidades que contribuyen al Consumo en Positivo. Con este objetivo principal y en sus diferentes categorías, los Premios Consumidores de España fomentan la apuesta por el Consumo en Positivo, y por tanto, el valioso trabajo de ciudadanos, entidades, empresas, medios de comunicación y administraciones públicas.

Entre todos las personas y entidades destaca el premio recibido por la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) que ha sido reconocida por la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) en los I Premios Consumidores de España, dentro de la categoría de “Empresas y Asociaciones Empresariales”.

Según el director general de ANDEMA, Gerard Guiu, “este reconocimiento nos ayuda a reforzar nuestro compromiso diario con la defensa de los derechos del consumidor a través de la protección de la propiedad industrial y la lucha contra las infracciones de marca como las falsificaciones, que tanto perjuicio provocan en la sociedad y en el ciudadano”. Guiu ha señalado que las marcas representan confianza, calidad, seguridad y transparencia para los consumidores; cuando se defiende la marca, se protege al consumidor frente a fraudes, falsificaciones y prácticas desleales.

El presidente de Asescon, Miguel Ángel Ruiz, ha sido el encargado de entregar el premio a ANDEMA y ha destacado “la necesidad del esfuerzo compartido y de trabajo conjunto de la sociedad, empresas, Administraciones Públicas y consumidores para mejorar las condiciones de vida actuales”.

Además, Ruíz ha indicado que “estos Premios coinciden con un momento tremendamente crítico para los consumidores por diferentes factores económicos o sociales. No se trata de una sola crisis sino que hoy en día el consumidor está desprotegido ante los vaivenes de los mercados o la inseguridad de las tecnologías”.

Finalmente, el Presidente de la Asociación Española de Consumidores ha querido expresar “la necesidad del esfuerzo compartido y de trabajo conjunto de la sociedad, empresas, Administraciones Públicas y consumidores para mejorar las condiciones de vida actuales”.

Este año, el Jurado de los Premios ha otorgado las siguientes distinciones:

CATEGORÍA DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES E INICIATIVA SOCIAL

Autism Friendly Club

Gasol Foundation

Residencia-Internado Niños de San Ildefonso

CATEGORÍA DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES

Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA)

Asociación de Empresas del Mármol de Andalucía (AEMA)

LIDL España

CATEGORÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y COLEGIOS PROFESIONALES

Dirección General de Comercio y Artesanía de la Comunidad de Aragón

Unión Profesional de España

IFEMA (ORGANIZACIÓN GRAN PREMIO DE FORMULA UNO EN MADRID)

CATEGORÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

D. Vicente Vallés Choclán

Programa Fiesta de Telecinco

Programa Código de Barras de la Cadena Ser

CATEGORÍA PERSONAS

Dª María Concepción Díaz de Villegas Solans

Miguel A. Ruiz, Presidente de la Asociación Española de Consumidores ha agradecido a todos los premiados “su compromiso con el consumo y la sociedad y por ellos los consideramos justos merecedores de estos Premios”.

El acto de entrega de los Premios ha contado con una amplia representación de empresas y entidades de todos los sectores. Asescon ha querido poner en valor la actuación de las diferentes personas y entidades que contribuyen al consumo en positivo, y agradecer el compromiso con el consumo y la sociedad.

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