Esta edición ha reconocido a personas y entidades de relevancia en el ámbito del Consumo y Social.

ANDEMA recibe el reconocimiento de la Asociación Española de Consumidores en los I Premios Consumidores de España

Noticia

El director general de ANDEMA, Gerard Guiu, ha destacado que "este reconocimiento ayuda a reforzar el compromiso diario con la defensa de los derechos del consumidor a través de la protección de la propiedad industrial y la lucha contra las infracciones de marca".

premio andema

La Asociación Española de Consumidores ha realizado entrega de los I Premios Consumidores de España poniendo en valor la actuación de las diferentes personas y entidades que contribuyen al Consumo en Positivo.  Con este objetivo principal y en sus diferentes categorías, los Premios Consumidores de España fomentan la apuesta por el Consumo en Positivo, y por tanto, el valioso trabajo de ciudadanos, entidades, empresas, medios de comunicación y administraciones públicas.

Entre todos las personas y entidades destaca el premio recibido por la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) que ha sido reconocida por la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) en los I Premios Consumidores de España, dentro de la categoría de “Empresas y Asociaciones Empresariales”.

Según el director general de ANDEMA, Gerard Guiu, “este reconocimiento nos ayuda a reforzar nuestro compromiso diario con la defensa de los derechos del consumidor a través de la protección de la propiedad industrial y la lucha contra las infracciones de marca como las falsificaciones, que tanto perjuicio provocan en la sociedad y en el ciudadano”. Guiu ha señalado que las marcas representan confianza, calidad, seguridad y transparencia para los consumidores; cuando se defiende la marca, se protege al consumidor frente a fraudes, falsificaciones y prácticas desleales.

El presidente de Asescon, Miguel Ángel Ruiz, ha sido el encargado de entregar el premio a ANDEMA y ha destacado “la necesidad del esfuerzo compartido y de trabajo conjunto de la sociedad, empresas, Administraciones Públicas y consumidores para mejorar las condiciones de vida actuales”.

Además, Ruíz ha indicado que “estos Premios coinciden con un momento tremendamente crítico para los consumidores por diferentes factores económicos o sociales. No se trata de una sola crisis sino que hoy en día el consumidor está desprotegido ante los vaivenes de los mercados o la inseguridad de las tecnologías”.

Finalmente, el Presidente de la Asociación Española de Consumidores ha querido expresar “la necesidad del esfuerzo compartido y de trabajo conjunto de la sociedad, empresas, Administraciones Públicas y consumidores para mejorar las condiciones de vida actuales”.

Este año, el Jurado de los Premios ha otorgado las siguientes distinciones:

CATEGORÍA DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES E INICIATIVA SOCIAL

  • Autism Friendly Club
  • Gasol Foundation
  • Residencia-Internado Niños de San Ildefonso

CATEGORÍA DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES

  • Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA)
  • Asociación de Empresas del Mármol de Andalucía (AEMA)
  • LIDL España

CATEGORÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y COLEGIOS PROFESIONALES

  • Dirección General de Comercio y Artesanía de la Comunidad de Aragón
  • Unión Profesional de España
  • IFEMA (ORGANIZACIÓN GRAN PREMIO DE FORMULA UNO EN MADRID)

CATEGORÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

  • D. Vicente Vallés Choclán
  • Programa Fiesta de Telecinco
  • Programa Código de Barras de la Cadena Ser

CATEGORÍA PERSONAS

  • Dª María Concepción Díaz de Villegas Solans
  • Miguel A. Ruiz, Presidente de la Asociación Española de Consumidores ha agradecido a todos los premiados “su compromiso con el consumo y la sociedad y por ellos los consideramos justos merecedores de estos Premios”.

El acto de entrega de los Premios ha contado con una amplia representación de empresas y entidades de todos los sectores. Asescon ha querido poner en valor la actuación de las diferentes personas y entidades que contribuyen al consumo en positivo, y agradecer el compromiso con el consumo y la sociedad.