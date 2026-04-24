ANDEMA recibe el reconocimiento de la Asociación Española de Consumidores en los I Premios Consumidores de España

La Asociación Española de Consumidores ha realizado entrega de los I Premios Consumidores de España poniendo en valor la actuación de las diferentes personas y entidades que contribuyen al Consumo en Positivo. Con este objetivo principal y en sus diferentes categorías, los Premios Consumidores de España fomentan la apuesta por el Consumo en Positivo, y por tanto, el valioso trabajo de ciudadanos, entidades, empresas, medios de comunicación y administraciones públicas.
Entre todos las personas y entidades destaca el premio recibido por la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) que ha sido reconocida por la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) en los I Premios Consumidores de España, dentro de la categoría de “Empresas y Asociaciones Empresariales”.
Según el director general de ANDEMA, Gerard Guiu, “este reconocimiento nos ayuda a reforzar nuestro compromiso diario con la defensa de los derechos del consumidor a través de la protección de la propiedad industrial y la lucha contra las infracciones de marca como las falsificaciones, que tanto perjuicio provocan en la sociedad y en el ciudadano”. Guiu ha señalado que las marcas representan confianza, calidad, seguridad y transparencia para los consumidores; cuando se defiende la marca, se protege al consumidor frente a fraudes, falsificaciones y prácticas desleales.
El presidente de Asescon, Miguel Ángel Ruiz, ha sido el encargado de entregar el premio a ANDEMA y ha destacado “la necesidad del esfuerzo compartido y de trabajo conjunto de la sociedad, empresas, Administraciones Públicas y consumidores para mejorar las condiciones de vida actuales”.
Además, Ruíz ha indicado que “estos Premios coinciden con un momento tremendamente crítico para los consumidores por diferentes factores económicos o sociales. No se trata de una sola crisis sino que hoy en día el consumidor está desprotegido ante los vaivenes de los mercados o la inseguridad de las tecnologías”.
Finalmente, el Presidente de la Asociación Española de Consumidores ha querido expresar “la necesidad del esfuerzo compartido y de trabajo conjunto de la sociedad, empresas, Administraciones Públicas y consumidores para mejorar las condiciones de vida actuales”.
Este año, el Jurado de los Premios ha otorgado las siguientes distinciones:
CATEGORÍA DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES E INICIATIVA SOCIAL
- Autism Friendly Club
- Gasol Foundation
- Residencia-Internado Niños de San Ildefonso
CATEGORÍA DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES
- Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA)
- Asociación de Empresas del Mármol de Andalucía (AEMA)
- LIDL España
CATEGORÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y COLEGIOS PROFESIONALES
- Dirección General de Comercio y Artesanía de la Comunidad de Aragón
- Unión Profesional de España
- IFEMA (ORGANIZACIÓN GRAN PREMIO DE FORMULA UNO EN MADRID)
CATEGORÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
- D. Vicente Vallés Choclán
- Programa Fiesta de Telecinco
- Programa Código de Barras de la Cadena Ser
CATEGORÍA PERSONAS
- Dª María Concepción Díaz de Villegas Solans
- Miguel A. Ruiz, Presidente de la Asociación Española de Consumidores ha agradecido a todos los premiados “su compromiso con el consumo y la sociedad y por ellos los consideramos justos merecedores de estos Premios”.
El acto de entrega de los Premios ha contado con una amplia representación de empresas y entidades de todos los sectores. Asescon ha querido poner en valor la actuación de las diferentes personas y entidades que contribuyen al consumo en positivo, y agradecer el compromiso con el consumo y la sociedad.