Clifford Chance anuncia nuevos nombramientos de senior counsel y counsel en Europa

Clifford Chance es una firma legal global comprometida con impulsar el éxito de nuestros clientes.

Andrés Berral, del área de Real Estate de la oficina de Madrid, ha sido nombrado counsel.

El despacho de abogados internacional Clifford Chance anuncia el nombramiento de nuevos seniors counsel y counsel en sus oficinas europeas, con efecto a partir del 1 de mayo de 2026. En este contexto, Andrés Berral, del área de Real Estate de la oficina de Madrid, ha sido nombrado counsel.

Andrés está especializado en el sector inmobiliario y cuenta con una sólida trayectoria en operaciones de adquisición y transmisión de activos inmobiliarios, incluyendo carteras de REOs, así como en urbanismo y en el diseño y constitución de joint ventures para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Despacho global

Chinwe Odimba-Chapman y Steve Jacoby, co-Regional Managing Partners de One Europe, señalan que “estos nombramientos reflejan nuestro compromiso con la prestación de un servicio excelente a nuestros clientes y con el fortalecimiento de nuestra posición como despacho global de referencia en Europa. Al invertir en nuestro talento, aseguramos el futuro de la firma y seguimos respondiendo a las necesidades cambiantes de nuestros clientes”.

Los nuevos nombramientos de senior counsel y counsel abarcan todas las áreas de práctica de las oficinas europeas de la firma, incluidas Real Estate, M&A, Antitrust, Private Capital, Technology, Tax y Litigation.

Operando como una única firma global totalmente integrada, Clifford Chance ofrece perspectivas innovadoras y soluciones respaldadas por tecnología en los sectores y mercados más relevantes. Su cultura de colaboración y compromiso con los estándares éticos y de rigor garantiza un servicio consistente y de alta calidad en todo el mundo. La firma combina inteligencia jurídica y visión comercial para ayudar a sus clientes a crecer, transformarse, proteger y defender sus negocios.

El listado completo de los nuevos seniors counsel y counsel puede consultarse en la pagina web de Clifford Chance

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