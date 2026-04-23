Clifford Chance anuncia nuevos nombramientos de senior counsel y counsel en Europa

El despacho de abogados internacional Clifford Chance anuncia el nombramiento de nuevos seniors counsel y counsel en sus oficinas europeas, con efecto a partir del 1 de mayo de 2026. En este contexto, Andrés Berral, del área de Real Estate de la oficina de Madrid, ha sido nombrado counsel.
Andrés está especializado en el sector inmobiliario y cuenta con una sólida trayectoria en operaciones de adquisición y transmisión de activos inmobiliarios, incluyendo carteras de REOs, así como en urbanismo y en el diseño y constitución de joint ventures para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.
Despacho global
Chinwe Odimba-Chapman y Steve Jacoby, co-Regional Managing Partners de One Europe, señalan que “estos nombramientos reflejan nuestro compromiso con la prestación de un servicio excelente a nuestros clientes y con el fortalecimiento de nuestra posición como despacho global de referencia en Europa. Al invertir en nuestro talento, aseguramos el futuro de la firma y seguimos respondiendo a las necesidades cambiantes de nuestros clientes”.
Los nuevos nombramientos de senior counsel y counsel abarcan todas las áreas de práctica de las oficinas europeas de la firma, incluidas Real Estate, M&A, Antitrust, Private Capital, Technology, Tax y Litigation.
Operando como una única firma global totalmente integrada, Clifford Chance ofrece perspectivas innovadoras y soluciones respaldadas por tecnología en los sectores y mercados más relevantes. Su cultura de colaboración y compromiso con los estándares éticos y de rigor garantiza un servicio consistente y de alta calidad en todo el mundo. La firma combina inteligencia jurídica y visión comercial para ayudar a sus clientes a crecer, transformarse, proteger y defender sus negocios.
El listado completo de los nuevos seniors counsel y counsel puede consultarse en la pagina web de Clifford Chance