Las editoriales jurídicas y los grandes despachos lideran la implantación de IA en el sector legal en España

La inversión en IA aún representa solo entre el 2% y el 5% del presupuesto tecnológico del sector.

El Legal AI View 2026 asegura que la resistencia al cambio, la preocupación por la privacidad, gobernanza y la seguridad de los datos frenan la implantación.

La aplicación de la IA en el ecosistema legal español ha dejado de ser un futurible para convertirse en una realidad, sin embargo, su despliegue es claramente asimétrico, condicionado por la capacidad de inversión, la estructura de datos y la urgencia por optimizar la cuenta de resultados. Así se desprende del FOQUM LEGAL AI VIEWS 2026, un nuevo informe realizado por los expertos de la consultora española Foqum Analytics especializada en inteligencia artificial y machine learning.

Según el análisis, basado en el trabajo realizado por Foqum con empresas y organizaciones del sector, las editoriales jurídicas presentan el mayor nivel de madurez, con una puntuación de 7 en una escala de 1 a 10, gracias a la disponibilidad de datos estructurados que han permitido integrar motores de búsqueda semántica, clasificación automatizada y sistemas avanzados de análisis jurisprudencial.

Los departamentos jurídicos corporativos y las grandes firmas de abogados alcanzan solo 4 puntos en su grado de implantación, impulsados por la presión, por la eficiencia operativa y la necesidad de optimizar procesos como la revisión de los contratos, anonimización, la búsqueda y clasificación jurisprudencial avanzada y la automatización de trabajos repetitivos. La cifra se reduciría de manera notable en el caso de los despachos menores, en los que la adopción efectiva no llega a un punto.

Con respecto a la Administración Pública, también presentan una implantación estimada de un punto. El avance es más lento y esta motivado por la exigencia de garantías extremas en protección de datos, trazabilidad y gobernanza, así como a la complejidad de los sistemas heredados, con un ritmo más lento y regulado que el sector privado.

Gestión documental y análisis de información

El análisis identifica que los usos más maduros y con mayor impacto económico se concentran en la gestión y análisis automatizado de información jurídica. La clasificación documental, la extracción de cláusulas, la detección de riesgos en contratos y la revisión masiva en procesos de due diligence se consolidan como los usos más comunes. También destacan la búsqueda semántica avanzada, que supera la lógica tradicional por palabras clave; la transcripción de audios judiciales y diarización de perfiles jurídicos; la elaboración de resúmenes de sentencias complejas y la anonimización y pseudonimización de datos sensibles para garantizar el cumplimiento normativo.

En cambio, los asistentes conversacionales o “abogados virtuales”, pese a su alta visibilidad mediática, se encuentran aún en una fase de maduración enfocada principalmente al triaje inicial de consultas.

Barrera cultural y organizativa

Más allá del potencial técnico, el análisis señala que los principales frenos para la adopción son estructurales, culturales y organizativos. “La abogacía es un sector tradicionalmente conservador y altamente orientado a la gestión del riesgo, lo que genera reticencias ante tecnologías percibidas como disruptivas”, explica Jacobo Pablos, CEO de Foqum.

A ello se suman preocupaciones relacionadas con la privacidad, la seguridad y la gobernanza de datos; la falta de formación específica en IA, la incertidumbre regulatoria y la ausencia de métricas claras para medir el impacto real completan el cuadro de barreras.

En términos presupuestarios, la experiencia de Foqum constata que los despachos y departamentos jurídicos destinan actualmente entre un 2% y un 5% de su presupuesto tecnológico a proyectos de IA, porcentaje que se eleva al 6-8% en editoriales jurídicas y grandes corporaciones. Sin embargo, “la clave no está tanto en el volumen de inversión inicial sino en establecer unas métricas claras, medibles y en constante mejora”, revela Jacobo Pablos.

Datos estructurados y no estructurados

De cara a 2026, el análisis anticipa una fase de mayor consolidación, aunque aún existe un alto potencial de aplicación. El verdadero salto competitivo se dará cuando se consiga aprovechar el valor de los datos estructurados y no estructurados que ya existen. “La mayoría de los despachos tienen mucho valor en sus propios servidores, décadas de jurisprudencia interna, estrategias ganadoras y conocimiento acumulado que hoy duerme en silos digitales sin ser explotados”, desvela el CEO de Foqum.

La IA puede activar y orquestar procesos de punta a punta, convertir el conocimiento interno acumulado durante décadas en un activo dinámico y explotable, anticipar riesgos y estimar resultados con mayor precisión, integrar de forma sistemática evidencias multimodales como audios o vídeos y operar en entornos cerrados donde la confidencialidad es crítica. “No se trata solo de automatizar tareas existentes, sino de evolucionar hacia un servicio legal más predictivo, preventivo y orientado a datos, con impacto directo en la eficiencia, la rentabilidad y el valor aportado al cliente”, apunta Jacobo Pablos.

Ante las últimas noticias sobre el impacto que está teniendo la IA en los equipos de las compañías del sector, Pablos destaca que la IA redefinirá el perfil profesional del abogado. “No deberíamos percibir la IA como una amenaza, sino como una palanca de evolución profesional. Su incorporación al sector jurídico no sustituye funciones esenciales, sino que automatiza tareas repetitivas y libera tiempo para actividades de mayor valor añadido, elevando el rol del profesional hacia posiciones de análisis, supervisión y estrategia. El criterio jurídico, la interpretación normativa y la responsabilidad siguen siendo insustituibles; lo que cambiará a su juicio es la forma de trabajar”.

Competencias como la alfabetización en datos, la capacidad de interactuar eficazmente con sistemas de IA y la supervisión ética de algoritmos se convertirán en habilidades clave para los profesionales que quieran aportar un valor diferencial.

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