El nuevo estándar de sostenibilidad para pymes se articula, en la UE, como un marco voluntario de reporte pensado para pymes no cotizadas y microempresas, basado en la norma voluntaria VSME del EFRAG y en la Recomendación (UE) 2025/1710, con finalidad práctica de unificar y limitar la información ESG que se les solicita, especialmente en la cadena de valor.

Tras la reforma introducida con efectos 18-3-2026, se suprime el régimen simplificado obligatorio previsto inicialmente para pymes y se prevé que la Comisión adopte normas voluntarias mediante actos delegados, con horizonte a más tardar 19-7-2026, orientadas a empresas que no superen 1.000 trabajadores de media, y conectadas con el “tope” de información exigible en la cadena de valor.

Para abordar cómo es su aplicación práctica y en su encaje dentro del marco regulatorio europeo de información no financiera, Lefebvre Formación organiza el "Curso Nuevo estándar de sostenibilidad para pymes (VSME): claves y aplicación práctica", que será impartido por Jaime Bouza Gonzalo, socio fundador de 3P sostenibilidad

La formación, impartida en formato webinar en dos sesiones, el 6 y 7 de mayo, pretende ofrecer una visión técnica y operativa del reporting de sostenibilidad adaptado a pequeñas y medianas empresas.

El estándar VSME —de carácter voluntario y diseñado específicamente para pymes— se configura como una herramienta de referencia para estructurar la información de sostenibilidad de forma proporcional y simplificada.

El curso tiene como objetivo principal capacitar a los asistentes para comprender el funcionamiento del estándar VSME y su papel dentro del ecosistema europeo de reporting, así como para decidir cómo, cuándo y con qué enfoque abordar la elaboración de informes de sostenibilidad en sus organizaciones.

Desde un enfoque técnico-jurídico, la formación aborda cuestiones como el análisis del nuevo marco normativo europeo, las diferencias entre VSME y otros estándares como la CSRD o los GRI, así como los criterios de aseguramiento y las opciones de reporte disponibles para las pymes, entre otras cuestiones de gran interés.

Más información e inscripciones al Curso Nuevo estándar de sostenibilidad para pymes (VSME): claves y aplicación práctica

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