ANDEMA y el CGPJ renuevan su convenio de colaboración en materia de propiedad industrial

La renovación del acuerdo se mantendrá vigente durante los próximos cuatro años.

La Asociación para la Defensa de la Marca y el Consejo General del Poder Judicial renuevan el convenio suscrito en 2022 con el objetivo de mantener el marco de colaboración entre ambas instituciones para desarrollar acciones conjuntas en materia de propiedad industrial.

Con esta firma, ambas instituciones dan continuidad al convenio firmado en 2022 —que a su vez actualizaba el suscrito por primera vez en 1997— y prorrogan su compromiso de mantener formados e informados a jueces y magistrados en materia de propiedad industrial, y de resolver las cuestiones y dudas que puedan surgirles en el desarrollo de su actividad diaria en lo relativo a esta materia.

En este sentido, ANDEMA continuará impulsando la realización de jornadas de formación dirigidas a los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial relacionadas con la lucha contra los delitos de propiedad industrial, así como a la organización de encuentros y jornadas en beneficio de ambas partes.

Función jurisdiccional

Asimismo, se reafirma la puesta a disposición del Consejo General del Poder Judicial de la base de datos de la asociación de los representantes legales de cientos de marcas, para facilitar el contacto entre los agentes y las marcas en operaciones en las que se intervengan productos presuntamente falsificados, y a la que los jueces y magistrados podrán seguir teniendo acceso en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Según destaca Gerard Guiu, director general de ANDEMA "este convenio con el CGPJ es una pieza clave en la lucha contra las falsificaciones. La formación continua de jueces y magistrados en materia de propiedad industrial, junto con el acceso a nuestra base de datos de marcas, permite dar una respuesta más ágil y especializada frente a un fenómeno que no deja de crecer y que perjudica tanto a las empresas como a la seguridad de los consumidores."

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