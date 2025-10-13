Aniversario Norma UNE 420001

La Norma UNE 420001 establece los requisitos, capacidades y buenas prácticas de los servicios de asesoría en gestión empresarial y asesoría a particulares. Un marco de referencia que tiene como objetivo la excelencia en la prestación de estos servicios, a la vez que protege al sector y los intereses de los clientes.

Para celebrar este primer aniversario que cumple la Norma UNE 420001, la Asociación Española de Consultores Empresariales (AECEM) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) organizan una jornada el próximo 21 de octubre.

El evento tendrá lugar en la sede de la CEOE (Calle Diego de León, 50 - 28006 - Madrid), de 11:30h a 13:30h, y tiene como principal objetivo hacer balance de este primer año de implementación de la norma y presentar la hoja de ruta para el 2026.

La Norma UNE 420001 ha tenido un impacto significativo en la forma en que las asesorías y despachos profesionales operan. Durante la jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de explorar cómo esta norma ha elevado el estándar de calidad, aumentando la confianza del mercado, mejorando la eficiencia interna y reforzando la reputación de los despachos.

Además, este evento proporcionará una oportunidad excepcional para interactuar con asesorías que ya han sido certificadas con la Norma UNE 420001. Los asistentes podrán aprender de primera mano buenas prácticas y estrategias innovadoras que pueden ser implementadas para mejorar la experiencia del cliente.

Las plazas para la jornada son limitadas.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos