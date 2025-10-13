Aniversario Norma UNE 420001

Para celebrar este primer aniversario que cumple la Norma UNE 420001, la Asociación Española de Consultores Empresariales (AECEM) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) organizan una jornada el próximo 21 de octubre.
El evento tendrá lugar en la sede de la CEOE (Calle Diego de León, 50 - 28006 - Madrid), de 11:30h a 13:30h, y tiene como principal objetivo hacer balance de este primer año de implementación de la norma y presentar la hoja de ruta para el 2026.
La Norma UNE 420001 ha tenido un impacto significativo en la forma en que las asesorías y despachos profesionales operan. Durante la jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de explorar cómo esta norma ha elevado el estándar de calidad, aumentando la confianza del mercado, mejorando la eficiencia interna y reforzando la reputación de los despachos.
Además, este evento proporcionará una oportunidad excepcional para interactuar con asesorías que ya han sido certificadas con la Norma UNE 420001. Los asistentes podrán aprender de primera mano buenas prácticas y estrategias innovadoras que pueden ser implementadas para mejorar la experiencia del cliente.
Las plazas para la jornada son limitadas.
Más información e inscripciones