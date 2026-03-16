Aplicación de la Directiva de transparencia salarial

En España, ya existen instrumentos alineados con esa lógica, si bien la Directiva incorpora obligaciones adicionales como la transparencia previa al empleo y un marco europeo de información periódica sobre brecha retributiva por umbrales de plantilla.
Para conocer cómo aplicar de forma correcta la Directiva, ya que los Estados miembros deben transponerla antes del 7 de junio de este año, Lefebvre Formación organiza el Curso Actualidad de la Directiva de transparencia salarial y su aplicación en España. Una formación que tendrá lugar el 22 de mayo de 9h a 12h, y será impartido por José Ángel López Palomo, jefe del Departamento Corporativo de Compensación y Beneficios en la Dirección General de Recursos Corporativos del Grupo OHLA.
La sesión analizará de forma práctica el contenido de la Directiva y su encaje con la normativa española vigente, especialmente con el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva, ofreciendo una visión actualizada de su aplicación en España y de los ajustes que deberán afrontar las empresas para cumplir con las nuevas exigencias en materia de igualdad y transparencia salarial.
La aplicación de la Directiva incrementará de forma significativa las obligaciones empresariales y los riesgos jurídicos asociados a la gestión retributiva, particularmente en aspectos como la comparación salarial entre trabajadores, la justificación de las diferencias retributivas y la carga de la prueba en caso de conflicto.
El curso tiene como objetivo proporcionar a los asistentes una comprensión precisa del alcance de la norma europea, de sus principales novedades respecto al marco regulatorio actual y de su impacto en las políticas retributivas de las empresas. Asimismo, ofrecerá criterios prácticos para anticipar cambios, adaptar los sistemas existentes y reducir el riesgo de sanciones, reclamaciones y conflictos en materia de igualdad salarial.
El programa se estructurará en tres bloques principales: el contexto de la brecha salarial de género y el marco normativo de igualdad retributiva y transparencia salarial; el análisis comparado entre la Directiva (UE) 2023/970 y el Real Decreto 902/2020; y el impacto de la Directiva en la gestión de las políticas retributivas empresariales, especialmente en los sistemas de clasificación y valoración de puestos y en los mecanismos de transparencia salarial.
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