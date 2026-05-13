CECA MAGÁN refuerza su área de Derecho digital y protección de datos con Albert Castellanos

Albert Castellanos cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría legal y tecnológica en firmas internacionales

Se incorpora como Counsel a la oficina de Barcelona para seguir impulsando las capacidades de la firma en cumplimiento tecnológico, inteligencia artificial y ciberseguridad en un contexto de creciente complejidad regulatoria.

CECA MAGÁN Abogados anuncia la incorporación de Albert Castellanos como Counsel en el área de Derecho digital y protección de datos en su oficina de Barcelona, reforzando su capacidad para acompañar a empresas en sus procesos de transformación digital, protección y gestión del dato, así como adaptación a nuevos marcos regulatorios tecnológicos.

Su incorporación permite a la firma dar un paso adicional en el asesoramiento integral en entornos digitales, acompañando a los clientes no solo en el cumplimiento regulatorio, sino también en la implantación segura de soluciones tecnológicas, la gestión de riesgos asociados al uso de datos, y la estructuración jurídica de proyectos de innovación.

En particular, CECA MAGÁN refuerza su propuesta de valor en áreas como:

• Cumplimiento en materia de ciberseguridad, como la gestión de incidentes de ciberseguridad y planes de respuesta,

• adaptación a normativa de protección de datos y privacidad en entornos complejos,

• desarrollo e implementación de proyectos de inteligencia artificial y gobierno del dato,

• cumplimiento normativo tecnológico en sectores altamente regulados.

Albert Castellanos es Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Premio Extraordinario de Doctorado en 2023, cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito de la consultoría legal y tecnológica, habiendo desarrollado su carrera en firmas internacionales. Además de su actividad profesional, Castellanos compagina su labor como profesor de Derecho digital en la UAB y como docente colaborador en distintas universidades, lo que refuerza su perfil académico y su conocimiento actualizado del marco normativo.

A lo largo de su trayectoria, ha asesorado a compañías de sectores estratégicos como el sanitario y farmacéutico, energético, seguros o automoción, aportando soluciones jurídicas adaptadas a entornos complejos y altamente digitalizados.

Esteban Ceca, socio director de CECA MAGÁN Abogados ha comentado: “La incorporación de Albert refuerza una de las áreas con mayor crecimiento y relevancia para nuestros clientes. El asesoramiento en protección de datos, inteligencia artificial y cumplimiento tecnológico es ya una necesidad estratégica para las compañías, y contar con perfiles como el suyo nos permite seguir anticipándonos a esos retos."

Por su parte, Miguel Lobón, socio director de la oficina de Barcelona, destaca: "La incorporación de Albert encaja plenamente con la forma en la que entendemos el crecimiento de CECA MAGÁN en Barcelona: sumar talento de primer nivel para seguir construyendo un proyecto cada vez más sólido, especializado y cercano al cliente. El Derecho digital, la inteligencia artificial y la protección de datos ya no son áreas complementarias, sino estratégicas para cualquier compañía. Queremos estar al lado de nuestros clientes acompañándolos en esos retos con equipos capaces de combinar visión jurídica, conocimiento tecnológico y enfoque práctico. Albert aporta precisamente esa combinación de excelencia técnica, experiencia internacional y capacidad de entender las necesidades reales de las empresas. Estamos convencidos de que su incorporación nos permitirá seguir creciendo como equipo porque, como decimos siempre, solo más rápido, juntos más lejos.”

Finalmente, Albert Castellanos comenta: "Mi incorporación a CECA MAGÁN representa una excelente oportunidad para seguir desarrollando una práctica especializada en Derecho digital y protección de datos dentro de una firma en crecimiento y con una clara orientación al cliente. El entorno regulatorio en materia tecnológica es cada vez más exigente, y es clave ofrecer un asesoramiento riguroso y alineado con las necesidades reales de las empresas."

Con esta incorporación, CECA MAGÁN continúa consolidando su posicionamiento como firma de referencia en el middle market, reforzando sus capacidades en áreas estratégicas vinculadas a la transformación digital y el cumplimiento normativo.

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