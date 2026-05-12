Auren firma un acuerdo con MIA para ofrecer asesoramiento legal a las mujeres en la industria de la animación

Este acuerdo tiene como objetivo reforzar la profesionalización del sector, ofreciendo a las socias de MIA asesoramiento legal especializado en un ámbito tan estratégico como el audiovisual

Auren ha firmado un acuerdo de colaboración con MIA (Mujeres en la Industria de la Animación), asociación sin ánimo de lucro que promueve la visibilidad, representación y liderazgo de las mujeres en el sector de la animación en Iberoamérica.

Este acuerdo tiene como objetivo reforzar la profesionalización del sector, ofreciendo a las socias de MIA asesoramiento legal especializado en un ámbito tan estratégico como el audiovisual. En concreto, Auren acompañará a las profesionales de la asociación en aspectos clave como la negociación de derechos de sus creaciones, así como la protección y desarrollo de sus proyectos. De igual modo, asesorará en estructuración financiera y modelos de negocio, en un sector en el que la IA irrumpe con fuerza.

MIA es una asociación abierta y multidisciplinar que agrupa a más de 250 profesionales en España y Latinoamérica, y que trabaja activamente para fomentar un sector más equitativo, diverso y sostenible. A través de su actividad, representa y defiende los intereses de sus asociadas en los ámbitos cultural, profesional, docente, económico, empresarial, social y mediático.

En palabras de Daysi Cruz, presidenta de MIA, “Este acuerdo representa un paso fundamental para nuestra comunidad. Las mujeres de la industria de la animación crean proyectos con un enorme potencial, pero muchas veces carecen del respaldo jurídico necesario para proteger y desarrollar su trabajo. Contar con el asesoramiento especializado de Auren nos permite fortalecer nuestra capacidad de negociación, defender nuestros derechos y construir proyectos más sólidos. Es exactamente el tipo de alianza que MIA busca: una que aporte valor real a nuestras asociadas y contribuya a un sector más equitativo y profesionalizado”

Por su parte, Pilar Sánchez-Bleda, socia directora del área de Media & Tech de Auren Legal, destaca que “la industria de la animación vive un momento de gran crecimiento y transformación, y es clave que el talento cuente con el acompañamiento adecuado para proteger sus creaciones y desarrollar proyectos sólidos. Desde Auren queremos aportar nuestro conocimiento en el ámbito audiovisual para contribuir a un sector más profesionalizado, diverso y competitivo”.

El área de Media & Tech de Auren Legal asesora a empresas y creadores en propiedad intelectual e industrial, tecnología y sector audiovisual, acompañándolos en la protección, gestión y explotación de sus activos intangibles.

El equipo presta asesoramiento en proyectos de entretenimiento y contenidos, desarrollo tecnológico, contratación y transferencia de tecnología, así como en la implantación de soluciones de inteligencia artificial, además de la planificación, registro y defensa de marcas, patentes y derechos de autor.

Con esta colaboración, Auren refuerza su posicionamiento como firma especializada en el sector audiovisual, aportando su experiencia jurídica y su conocimiento del mercado para acompañar a las creadoras en el desarrollo y protección de sus proyectos.

El acuerdo se enmarca en el compromiso de ambas organizaciones con el impulso del talento, la igualdad de oportunidades y la generación de un ecosistema profesional más sólido y competitivo dentro de la industria de la animación.

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