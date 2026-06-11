Argali Abogados traslada su sede a Castellana 30

El eje de la Castellana es una de las zonas más demandadas por perfiles corporativos

Argali Abogados ha trasladado su sede a Paseo de la Castellana, 30, lo que asegura su presencia en la zona prime del distrito financiero de Madrid.

La nueva sede de Argali Abogados supone un cambio de espacio de trabajo que mantiene una ubicación alineada con las exigencias del sector legal y de sus clientes, en un contexto marcado por la escasez de oficinas en el eje de la Castellana, donde la disponibilidad es muy limitada y la demanda continúa al alza.

El traslado responde a una tendencia creciente entre firmas de perfil legal, financiero y consultor, que priorizan entornos céntricos bien conectados y con una fuerte imagen representativa. En este sentido, el eje de la Castellana es una de las zonas más demandadas por perfiles corporativos, donde la competencia por el espacio disponible es cada vez más intensa para asegurar ubicaciones estratégicas.

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