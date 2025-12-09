Auren incorpora a Alex Massaguer como nuevo socio de Auren Legal para reforzar su oficina de Barcelona

Massaguer cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito fiscal, habiendo desempeñado cargos de responsabilidad en diferentes firmas

Auren ha incorporado Alex Massaguer como nuevo socio de Auren Legal en la oficina de Barcelona, con el objetivo de reforzar el área Fiscal de la firma.

Alex Massaguer cuenta con más de 17 años de experiencia profesional en el ámbito fiscal, habiendo desempeñado cargos de responsabilidad principalmente en firmas como BAa, donde ha ejercido como socio y responsable del departamento fiscal hasta su incorporación en Auren.

Massaguer es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, cuenta con un Máster en Asesoría Fiscal y Tributaria por el Centro de Estudios Financieros (CEF), y un Posgrado en Derecho Aduanero.

Además de su actividad profesional, Alex compagina su labor profesional con la docencia. Desde 2022 es profesor asociado en la Universitat de Barcelona, impartiendo Fiscalidad de Empresa, y desde 2017 ejerce como profesor en la Cambra de Comerç de Barcelona. Es miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) y del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB).

El presidente de Auren, Mario Alonso, ha destacado que la incorporación de Alex Massaguer, “es un paso más en nuestro compromiso de crecimiento y excelencia en la oficina de Barcelona. Su liderazgo y experiencia contribuirán a seguir ofreciendo un asesoramiento cercano y de valor a nuestros clientes", a la vez que José Luis Galipienso, consejero y director de la oficina de Auren en Barcelona, ha añadido que este fichaje “supone un paso más en el crecimiento de nuestra oficina de Barcelona. Su incorporación contribuirá a seguir fortaleciendo nuestra presencia en el tejido empresarial catalán”.

Por su parte, Alex Massaguer ha expresado: "Incorporarme a Auren en un momento de crecimiento de la firma es ilusionante. Confío en que mi experiencia y conocimiento nos permitirá seguir generando soluciones fiscales de valor para nuestros clientes y acompañarlos en su crecimiento”.

Con su incorporación, la oficina de Auren en la Ciudad Condal refuerza su compromiso de ofrecer un servicio integral y de máxima calidad en el área fiscal, combinando experiencia profesional y enfoque multidisciplinar para acompañar a empresas y particulares en su planificación fiscal y estratégica.

Auren cuenta con oficina en Barcelona con un equipo de 150 profesionales que prestan servicios en las divisiones de legal, auditoría, consultoría y corporate, ofreciendo una cobertura integral en toda Cataluña.

Tras esta integración, la división de Auren Legal en la oficina de Auren en Barcelona, alcanza los siete socios: Josep María Bargalló, Daniel Aroca, Josefina Huelmo, Lluís Basart, José Luis de la Cruz y Alfons Companys a los que se suma ahora Alex Massaguer.

