Herbert Smith Freehills Kramer refuerza la práctica de Mercantil

Con la incorporación en enero de 2026 de Esteban de Santos

La firma legal global Herbert Smith Freehills Kramer ha anunciado que Esteban de Santos Smith se incorporará en enero de 2026 al despacho como socio en la práctica de Mercantil de España.

Proveniente de Linklaters en Madrid, su práctica se enfoca en el asesoramiento a inversores de capital privado españoles e internacionales y a empresas estratégicas, en operaciones mercantiles a nivel nacional y transfronterizo, asesorando en fusiones y adquisiciones de gran complejidad, joint ventures, acuerdos de accionistas, reestructuraciones societarias y cuestiones de gobierno corporativo, principalmente en los sectores de los servicios financieros, tecnología, centros de datos, inmobiliario, deporte y ocio, y bienes de consumo.

Eduardo Soler Tappa, socio director de la oficina española de Herbert Smith Freehills Kramer, comentó: "Esteban ha establecido una sólida reputación en el mercado, conocido por su habilidad comercial, compromiso con los clientes y capacidad técnica. Su llegada fortalece y amplía aún más nuestra oferta desde Madrid tanto a clientes nacionales como internacionales. Estamos encantados de darle la bienvenida a la firma".

Alberto Frasquet, socio director de Mercantil para EMEA en Herbert Smith Freehills Kramer, añadió: "La incorporación de Esteban refuerza e impulsa nuestra práctica de mercantil en EMEA y nuestra red global. Estamos deseando trabajar juntos y aprovechar su profundo conocimiento del mercado para continuar avanzando en nuestra estrategia de capital privado".

Para De Santos Smith: "Herbert Smith Freehills Kramer encaja perfectamente en mi práctica, dada la sólida posición del equipo de Madrid en el mercado de capital privado, la naturaleza colaborativa de la red y la mayor presencia de la firma en Estados Unidos, tras la combinación con Kramer Levin que tuvo lugar este año. Estoy entusiasmado de incorporarme y poder trabajar con mis socios de todas las prácticas y oficinas de la firma".

La incorporación de De Santos Smith refleja una nueva inversión en la oficina española del despacho, tras la llegada de Sergio Cires, que se incorporó como socio de bancario y financiero, y la promoción de Miguel Fraga a la sociatura en los últimos años.

Este año, la firma ha dado la bienvenida a varios nuevos socios en EMEA, entre ellos Emanuela Da Rin y su equipo (Bancario y Financiero) en Milán, Mohammed Al Eshaikh (Mercantil) en Riad y Laurence Bary (Competencia, Regulación y Comercio) en París.

