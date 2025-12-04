Carlos Ruiz Cabrera renueva su cargo como presidente de Angeco

De este modo, junto a Ruiz Cabrera, la Junta Directiva, elegida mediante votación libre en la Asamblea General, estará conformada por Joaquín Esteban como vicepresidente primero, representando a Savia Asset Management; Ana Suárez de B2Impact, como vicepresidenta segunda; y Carolina Estrada, de la empresa Axactor, en calidad de vicepresidenta tercera. La secretaría general ha recaído en María Rodríguez, de Kruk, que también formará parte de la Junta como vocal. Por último, las vocalías han quedado conformadas por Rubén Rodríguez (Cabot); Joaquín Baumela (GCBE Advanced Solutions); Ana Enguix (Lexer); Pedro Valle-Domingues (Hipoges); y Raúl Domínguez (BJS).
“Agradezco la confianza depositada en esta junta directiva para seguir liderando Angeco durante los próximos cuatro años. El sector de la gestión de créditos viene experimentando una profunda transformación, por lo que afrontamos este mandato con el firme compromiso de seguir impulsando este cambio con la máxima profesionalización y transparencia”, ha señalado Carlos Ruiz Cabrera.
Compromisos fortalecidos
La nueva Junta Directiva inicia su mandato con el firme propósito de reforzar el papel de Angeco como interlocutor esencial ante las administraciones públicas en materia regulatoria, así como de continuar impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo y reconocimiento del sector.
Otro de los compromisos destacados es seguir ampliando la base de las empresas asociadas, con el fin de fortalecer aún más la representatividad del sector y avanzar en una voz colectiva cada vez más sólida.
Durante la Asamblea, celebrada en la sede de CEOE, la Asociación abordó, asimismo, asuntos estratégicos para el futuro de la Asociación, entre ellos, además del proceso electoral para la renovación de la Junta, la aprobación, por unanimidad, del presupuesto para 2026, y un cierre de ejercicio marcado por importantes proyectos y nuevos retos para el futuro.