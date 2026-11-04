Esta promoción reconoce su trayectoria tras cinco años en la firma y refuerza aún más la práctica de urbanismo y ordenación del territorio, de la que Nani es especialista, completando el asesoramiento a los clientes con un alto valor añadido en materia sectorial, ambiental y regulatoria.

Nani era hasta ahora asociada sénior del departamento y cuenta con más de quince años de experiencia en el asesoramiento en todo tipo de materias de Derecho Inmobiliario y Urbanismo, con gran especialización en proyectos con desarrollo urbanístico en curso y activos con complejidad sectorial/regulatoria. Asesora a fondos, entidades financieras o inversores nacionales e internacionales en inversiones inmobiliarias, procesos de due diligence y comercialización de todo tipo de inmuebles y activos de uso residencial, comercial, industrial y logístico, así como en proyectos de energías renovables y centros de datos.

Dentro del departamento de Derecho Inmobiliario, presta asesoramiento recurrente en el análisis de viabilidad urbanística, medioambiental y regulatoria de los proyectos, así como el asesoramiento completo ad-hoc en las transacciones. También ha asesorado a clientes del sector privado en la redacción de instrumentos urbanísticos y en diversos procedimientos en vía administrativa, incluyendo procedimientos sancionadores o de restablecimiento de la legalidad urbanística, y en vía contencioso-administrativa en materia urbanística, de consumo, patrimonio histórico y medio ambiente.

En palabras de Ismael Fernández Antón, socio director del departamento de Derecho Inmobiliario en Madrid: "El nombramiento de Nani es un reconocimiento más que merecido a su talento, su rigor técnico y su compromiso con nuestros clientes. Su profundo conocimiento del Derecho Urbanístico es un activo clave para nuestra práctica inmobiliaria, especialmente en un momento de fuerte actividad en sectores como el logístico, las energías renovables o los centros de datos. Estamos muy orgullosos de seguir creciendo con talento propio".

Por su parte, Jorge Vázquez Orgaz, socio director del despacho en Madrid, ha añadido: " Desde su incorporación a Ashurst en noviembre de 2021, Nani ha sido una pieza clave del equipo. Este nombramiento es, ante todo, el reconocimiento a la calidad de su trabajo, a su compromiso y a la contribución que ha realizado durante estos años, así como a la confianza que ha sabido ganarse con clientes y compañeros. Creemos que es un logro del que todos podemos sentirnos orgullosos, y que refleja la calidad de nuestros profesionales. También la capacidad del despacho para impulsar su desarrollo".

Nani de Prada ha manifestado su satisfacción por el nombramiento: "Es un orgullo asumir esta nueva responsabilidad en Ashurst Perkins Coie. Agradezco la confianza del despacho y de mis compañeros, y afronto con mucha ilusión esta nueva etapa para seguir contribuyendo al crecimiento de nuestra práctica de Inmobiliario y Urbanismo".

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