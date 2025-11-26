Augusta Abogados crece un 20,3% en 2025 y ya roza los 10 millones de euros de facturación

La firma prevé seguir creciendo en Madrid, donde ha consolidado un equipo en expansión, y continuar operando como una única oficina entre Barcelona y Madrid

El despacho Augusta Abogados ha cerrado su ejercicio social con una facturación de 9,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 20,3% respecto a 2024.

Con este resultado, el despacho consolida su trayectoria ascendente y avanza con paso firme hacia el objetivo de incrementar facturación nuevamente a dos dígitos en 2026, en línea con su plan estratégico 2023-2026.

El crecimiento se apoya en la expansión de áreas clave como concursal, público/regulatorio, fiscal, TMT, litigación y el crecimiento de áreas tradicionales como laboral, mercantil y aviación, además del impulso de sectores estratégicos como el tecnológico, plataformas digitales y espacial, junto al fortalecimiento del equipo en Madrid. En 2025, el despacho ha reforzado su estructura con la incorporación de Júlia Bacaria Gea, socia del área de TMT, y Luis Cordón, socio de litigación y arbitraje, alcanzando un equipo total de 84 profesionales.

“Estos resultados nos aproximan a los objetivos trazados en nuestro plan estratégico 2023/2026, con un año de adelanto, y sientan las bases del crecimiento futuro de la Firma”, destaca Juan José Hita, socio director de Augusta Abogados. Por su parte, Jaime Fernández Cortés, socio director, subraya que “el crecimiento de este ejercicio reafirma la solidez de nuestra estrategia y del talento de nuestro equipo.”.

Objetivo 2026: cumplir con el plan estratégico

Mirando a 2026, Augusta Abogados afronta nuevos retos con la consolidación de la inteligencia artificial en varios de los procesos de la firma para ofrecer a sus clientes servicios de mayor valor añadido, a la vez que fomenta los planes de carrera a nivel interno, impulsando la marca personal de sus abogados y su crecimiento a través del uso de las tecnologías disponibles.

La firma prevé seguir creciendo en Madrid, donde ha consolidado un equipo en expansión, y continuar operando como una única oficina entre Barcelona y Madrid, con una organización plenamente integrada y orientada al servicio al cliente. El desarrollo del talento y la adaptación tecnológica seguirán siendo ejes centrales de su estrategia.

