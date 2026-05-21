Notarios y Gestores Administrativos presentan su sistema de interconexión online

La conexión de sus plataformas permitirá constituir sociedades, otorgar poderes y realizar otros actos jurídicos sin desplazamientos y con plena seguridad jurídica

La iniciativa facilitará el acceso a servicios notariales a personas mayores, ciudadanos con movilidad reducida y habitantes de la España rural o despoblada.

El Consejo General del Notariado y el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España han presentado su sistema de interconexión profesional, que hará más sencilla, rápida y coordinada la prestación a ciudadanos y empresas de determinados servicios notariales de forma completamente online desde las gestorías administrativas en la Sede Electrónica Notarial. Esta interconexión mantiene todas las garantías legales y la seguridad jurídica exigida por el ordenamiento español.

La presentación, celebrada en Madrid, ha mostrado en directo dos operaciones reales realizadas íntegramente ante notario mediante este nuevo sistema: el otorgamiento de un poder entre particulares y la constitución de una sociedad limitada. Ambas actuaciones se han llevado a cabo en la Sede Electrónica Notarial mediante videoconferencia, firma electrónica cualificada y conexión segura con la plataforma GENOE.

La plataforma GENOE nace con un objetivo claro: acercar los servicios jurídicos y notariales a los ciudadanos a través de la red de gestores administrativos implantada en todo el territorio nacional, propiciando que numerosos actos jurídicos puedan realizarse sin desplazamientos innecesarios y desde cualquier lugar.

La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, señaló que “los notarios llevamos muchos años demostrando que la seguridad jurídica no impide el dinamismo que exige la sociedad actual, sin que suponga costes, en tiempo y dinero, o burocracia para pymes, autónomos y para la ciudadanía en general”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, destacó que “no estamos simplemente ante una nueva herramienta tecnológica; estamos ante una nueva manera de acercar la seguridad jurídica a los ciudadanos”. Asimismo, subrayó que “la verdadera transformación digital no consiste únicamente en hacer los trámites más rápidos, sino en hacerlos más humanos, más accesibles y cercanos para quienes más dificultades tienen para relacionarse con la Administración y con determinados servicios jurídicos. Esto es parte de la justicia social”.

Sin desplazamientos

El sistema permitirá que un ciudadano y una empresa pueda iniciar y completar determinados servicios notariales desde una gestoría administrativa, desde su domicilio, desde una residencia, desde un hospital o incluso desde otro país, -siempre acompañado y asesorado por su gestor administrativo y con el asesoramiento imparcial, control de legalidad y autorización del notario elegido-, en la sede electrónica notarial, dotada de importantes medidas de seguridad.

La iniciativa supone además un importante avance en materia de inclusión y cohesión territorial. Gracias a este modelo, ciudadanos de zonas rurales o de la denominada España vaciada podrán acceder con el apoyo de sus gestores a diversos servicios notariales digitales sin necesidad de realizar desplazamientos, utilizando para ello la extensa red de gestorías administrativas existente en toda España y los servicios online del Notariado.

La conexión entre las sedes notarial y de los gestores incorpora sistemas avanzados de identificación y firma electrónica, permitiendo además la emisión de certificados digitales por parte de gestores administrativos y notarios, ambos habilitados como autoridad de registro, garantizando así la autenticidad, trazabilidad y seguridad de todas las operaciones realizadas.

Entre los actos y negocios jurídicos que podrán autorizarse online se encuentran la constitución de sociedades, diversos poderes notariales, revocaciones de poderes, pólizas mercantiles, modificaciones societarias, actas determinadas y otros actos autorizados legalmente mediante videoconferencia.

Durante la presentación también se puso en valor la colaboración institucional entre notarios y gestores administrativos como ejemplo de cooperación profesional orientada al interés general y a la mejora efectiva de los servicios ofrecidos a ciudadanos, autónomos y empresas.

Cerró la presentación el director de la Agencia Estatal de Administración Digital, Juan Jesús Torres Carbonell quien, tras hacer un repaso de los datos de los principales servicios comunes que presta la Agencia, trasladó una felicitación sincera a todos los actores que han hecho posible este nuevo modelo de interconexión digital entre Notarios y Gestores Administrativos señalando que no estamos sólo ante una mejora técnica, sino ante un salto cualitativo en la forma en que colaboran los operadores jurídicos y administrativos en nuestro país, creando modelos más conectados, seguros y eficientes.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos