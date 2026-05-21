La Abogacía y la Cámara de España imparten una formación sobre responsabilidad penal de empresas y compliance

El ciclo formativo tiene como objetivo ofrecer una visión práctica sobre la evolución del Derecho penal empresarial y su aplicación en los tribunales

El Consejo General de la Abogacía Española y la Cámara de Comercio de España han puesto en marcha el ciclo formativo “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y cumplimiento normativo en España”.

Salvador González, presidente de la Abogacía Española, ha reivindicado durante la apertura del ciclo el papel esencial de la profesión jurídica en la prevención y gestión del riesgo penal empresarial. “Los abogados y abogadas somos elementos vertebradores entre la función preventiva del compliance y la función reactiva de la defensa penal”, subrayando la importancia de la formación continua para responder a las nuevas exigencias regulatorias y empresariales.

Por su parte, el secretario general de la Cámara, Adolfo Díaz-Ambrona, ha explicado que el cumplimiento normativo, el buen gobierno y la ética empresarial, ya no son solo obligaciones legales, sino “pilares de la creación de valor sostenible a largo plazo, de la reputación corporativa y de la confianza del mercado. Por ello, el Observatorio de Cumplimiento -creado por el Grupo de Trabajo de Compliance de la Cámara de España- impulsa acciones formativas como esta para reforzar la cultura de cumplimiento, integridad y buen gobierno de las empresas”.

El ciclo formativo -que cuenta con más de 1.800 asistentes registrados- reunirá a juristas, magistrados, fiscales, académicos y abogados especializados con el objetivo de ofrecer una visión práctica y actualizada sobre la evolución del Derecho penal empresarial y su aplicación en los tribunales.

El ciclo nace con una premisa clara: el compliance ha dejado de ser un elemento accesorio para convertirse en un factor estructural que impacta directamente en la competitividad empresarial, la confianza del mercado y, especialmente, en la práctica judicial. En este sentido, se abordarán cuestiones relevantes como la evolución del régimen de responsabilidad penal corporativa, la valoración real de los programas de cumplimiento por los tribunales y el papel del abogado en la prevención, gestión del riesgo y defensa de las empresas.

La iniciativa se desarrollará en ocho sesiones entre mayo y julio, en formato híbrido —presencial y streaming desde la sede del Consejo General en Madrid—, y culminará con la presentación de conclusiones en la sede de la Cámara de Comercio de España en septiembre.

Tras la inauguración, la primera jornada ha sido impartida por Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo; Consuelo Madrigal, fiscal de Sala de la Sección Penal del Tribunal Supremo; y José María Ayala, secretario técnico del Observatorio de Cumplimiento y socio director de Ayala de la Torre Abogados.

Las siguientes sesiones contarán, entre otros, con Alejandro Abascal, magistrado de la Audiencia Nacional y vocal del Poder Judicial; Alejandro Luzón, fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción; y Carlos Aguilar, socio de Procesal en CMS Albiñana & Suárez de Lezo, con la moderación de Cristina Vallejo, decana de Barcelona; Enrique Arnaldo y Juan Carlos Campo, magistrados del Tribunal Constitucional y Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo.

La moderación de las formaciones será llevada a cabo por consejeros de la Abogacía Española como Cristina Vallejo, decana de la Abogacía de Barcelona; Ignacio Gally, decano de Alicante; Emilio Vega, decano de Guadalajara; Albert Sierra, decano de Girona; Federico Bravo, decano de La Rioja y Miguel Hermosa, decano de Palencia.

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