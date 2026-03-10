CECA MAGÁN Abogados incorpora a Carlos Gutiérrez como nuevo socio

CECA MAGÁN Abogados, firma multidisciplinar de referencia en el asesoramiento jurídico empresarial en España, anuncia la incorporación de Carlos Gutiérrez como nuevo socio del área de Litigación y Arbitraje en su oficina de Madrid.

Esta incorporación se enmarca en la estrategia de crecimiento y consolidación del despacho en esta área, reforzando su posicionamiento en la tramitación de disputas complejas y en el asesoramiento jurídico altamente especializado a empresas nacionales e internacionales.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá (CEU Luis Vives), Carlos cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando a empresas multinacionales en sectores como el inmobiliario, servicios, industrial y energético. A lo largo de su trayectoria ha intervenido en procedimientos de elevada complejidad técnica y trascendencia económica, liderando estrategias procesales ante la Jurisdicción Ordinaria y en arbitrajes comerciales. Además, ha desempeñado el cargo de director de Asuntos Jurídicos Contenciosos y de Litigación de Siemens Gamesa a nivel mundial.

Especialista en litigación civil y mercantil, en ámbitos societarios y contractuales, responsabilidad de administradores y reclamaciones empresariales, destaca asimismo por su experiencia en mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Es árbitro y mediador, lo que le permite aportar una visión integral en la prevención y gestión estratégica de disputas, priorizando soluciones eficientes y alineadas con los objetivos de negocio de sus clientes.

Su perfil combina una sólida práctica profesional con una destacada actividad académica. Es profesor en el Curso de Alta Especialización (CAE) en Litigación Civil y Mercantil en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, y profesor en el Máster en Derecho de los Negocios, Arbitraje y ADR de ISDE, contribuyendo activamente a la formación de nuevas generaciones de profesionales del Derecho en el ámbito procesal y arbitral.

Esteban Ceca, socio director de CECA MAGÁN Abogados, destaca: "La incorporación de Carlos supone un refuerzo decisivo para nuestra práctica de Litigación y Arbitraje. Su trayectoria, especialización y visión estratégica encajan plenamente en nuestro compromiso por ofrecer un asesoramiento de primer nivel en los conflictos más exigentes. Seguimos incorporando talento altamente especializado que impulsa nuestro crecimiento y fortalece nuestras áreas estratégicas”.

Carlos Gutiérrez, por su parte, señala: "Formar parte de CECA MAGÁN es incorporarme a un proyecto sólido y de liderazgo reconocido en el sector. Afronto esta nueva etapa con ilusión y con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de una práctica que ya es referente en la resolución de disputas y en el acompañamiento estratégico a las empresas”.

Con esta incorporación, CECA MAGÁN Abogados fortalece su área de Litigación y Arbitraje, avanzando en su estrategia de expansión y reafirmando su compromiso de ofrecer un asesoramiento especializado y de excelencia. La firma mantiene así su apuesta por un crecimiento sostenible basado en la calidad, la experiencia y el talento.

