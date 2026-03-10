Miami reunirá a líderes jurídicos y árbitros internacionales en el Foro de Gerencias Legales y Arbitraje Miami 2026

El encuentro se celebrará el 27 de marzo en la sede de McDermott Will & Emery y abordará los principales retos del arbitraje en sectores estratégicos

El Foro de Gerencias Legales y Arbitraje Miami 2026 se celebrará el viernes 27 de marzo en la sede de McDermott Will & Emery en Miami, reuniendo a directores jurídicos corporativos, árbitros internacionales, expertos en resolución de disputas y socios de firmas líderes de América Latina y Estados Unidos.

El encuentro analizará el creciente papel del arbitraje como mecanismo clave para la gestión de controversias empresariales en un contexto marcado por grandes proyectos de infraestructura, transición energética, transformación financiera y disrupciones en las cadenas de suministro globales. El evento cuenta con el patrocinio de McDermott Will & Emery, Akerman, BBL Advogados y Daniel Cuentas Arbitraje – Mediación, así como con el apoyo institucional de la Universidad de Miami.

La jornada reunirá a destacados especialistas en arbitraje y responsables jurídicos de empresas con operaciones en América Latina, quienes analizarán la evolución de los mecanismos de resolución de disputas en sectores económicos clave.

Entre los panelistas confirmados se encuentran Camilo Vásquez, presidente del Comité de Arbitraje de ICC Nuevo León (México); Carlos Duarte, gerente jurídico de OHLA (Colombia); Daniel Cuentas, árbitro y consultor independiente (Perú); Giorgio Schiappa-Pietra, gerente legal de Binswanger (Perú); Loredana De Trizio, gerente de litigios de la vicepresidencia jurídica de Grupo Energía (Colombia); Luis A. Pérez, chair de Latin America and the Caribbean Practice y co-office managing partner de Akerman (Estados Unidos); Pedro Freyre, chair de International Practice de Akerman (Estados Unidos); y Sandra Jiménez, gerente legal de Sinohydro Corporation Limited Sucursal del Perú.

El programa del foro abordará cómo las gerencias legales gestionan disputas complejas en industrias estratégicas para la economía regional.

A lo largo de la jornada, el foro abordará cómo el arbitraje se ha convertido en una herramienta clave para gestionar conflictos en sectores estratégicos de la economía regional.

Uno de los focos principales estará en las grandes obras de infraestructura y proyectos de construcción, donde las gerencias legales desempeñan un papel decisivo en la gestión de disputas vinculadas a concesiones, contratos de obra y asociaciones público-privadas. Estos proyectos, cada vez más complejos y transfronterizos, exigen mecanismos eficaces de resolución de controversias para garantizar su viabilidad.

El encuentro también analizará el papel del arbitraje en la transición energética, un proceso que está transformando el panorama regulatorio y contractual en América Latina. En este ámbito, los expertos debatirán cómo proteger inversiones y gestionar riesgos regulatorios en proyectos vinculados a energías renovables, infraestructura energética y nuevas tecnologías.

Otro de los sectores en el centro del debate será el financiero, donde el crecimiento de las fintech, los criptoactivos y las operaciones transfronterizas plantea nuevos desafíos para la resolución de disputas en contratos de crédito, reestructuraciones y operaciones complejas.

El foro dedicará además un espacio al impacto de las disrupciones globales en transporte, logística y cadenas de suministro, analizando conflictos derivados de contratos de concesión portuaria, transporte aéreo y ferroviario, así como de la logística internacional en un entorno de creciente incertidumbre comercial.

En un enfoque más especializado, el programa abordará también el arbitraje deportivo, un ámbito en expansión que incluye disputas relacionadas con transferencias de jugadores, contratos de patrocinio, derechos de imagen o casos de dopaje dentro de la industria del deporte y el entretenimiento.

Finalmente, el encuentro examinará el papel del arbitraje de inversión, mecanismo central para resolver controversias entre empresas e Estados bajo tratados bilaterales o multilaterales de inversión, y cuya relevancia ha aumentado en un contexto de mayores flujos de inversión y cambios regulatorios en la región.

Marc Gericó, socio director global de Gericó Associates, asegura que la elección de Miami como sede no es casual: “En los últimos años, la ciudad se ha consolidado como uno de los principales hubs internacionales para la resolución de disputas vinculadas a América Latina, concentrando despachos globales, instituciones arbitrales y equipos jurídicos especializados que participan en algunos de los casos más relevantes de la región”.

Con esta edición en Miami, el Foro de Gerencias Legales y Arbitraje refuerza su papel como espacio de encuentro entre empresas, árbitros y firmas internacionales para debatir los desafíos jurídicos que acompañan a la expansión empresarial en América Latina. La creciente complejidad regulatoria, el aumento de las inversiones transfronterizas y la sofisticación de los proyectos de infraestructura están situando al arbitraje en el centro de la gestión de riesgos corporativos.

