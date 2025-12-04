BDO Abogados asesora a Zotefoams en la adquisición de Overseas Konstellation Company

La transacción se ha cerrado por un importe inicial de 27,6 millones de euros, más un pago en diferido de hasta 8,4 millones de euros en función del desempeño financiero de OKC en 2026.
Esta adquisición fortalece la presencia manufacturera de Zotefoams en Europa continental y apoya su estrategia de crecimiento a largo plazo, ampliando capacidades, gama de productos y capacidad de servicio.
En esta transacción, BDO Abogados ha prestado asesoramiento de Due Diligence fiscal, legal y laboral, así como el asesoramiento legal en la transacción. Todo ello en coordinación con BDO Deal Advisory, responsable de la Due Diligence financiera y la valoración inmobiliaria.
La operación ha sido dirigida por Álvaro Marco Asencio, socio responsable del departamento de mercantil de BDO Abogados, y Andrés Álvarez-Sala Turiel, director del departamento de mercantil de BDO Abogados.
Álvaro Marco, socio responsable del departamento de mercantil de BDO Abogados, ha destacado que “para esta operación se ha prestado un asesoramiento integral que, debido a la complejidad transfronteriza de la transacción, ha requerido un análisis exhaustivo y coordinado con todos los equipos involucrados”. Por su parte, Andrés Álvarez-Sala, director del departamento de mercantil de BDO Abogados, ha explicado que, “nuestro equipo ha trabajado en colaboración con BDO Deal Advisory para ofrecer una solución multidisciplinar completa. Esta operación refleja nuestra capacidad de gestionar transacciones internacionales de gran envergadura”.