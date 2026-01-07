El presidente de la Abogacía se reúne con el abogado venezolano Carlos Sarmiento
La Abogacía se suma a la preocupación de la UIBA y la IABA respecto al respeto de la legalidad y restauración del Estado de Derecho
El presidente de la Abogacía Española Salvador González se ha reunido hoy con el abogado venezolano Carlos J. Sarmiento Sosa, ex presidente de la Federación Interamericana de Abogados (IABA, por sus siglas en inglés) para abordar la situación en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás por parte de Estados Unidos.
El presidente de la Abogacía Española ha estado en permanente contacto estos últimos días con la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), con quien ha participado en una reunión telemática también hoy miércoles, y con la Federación Interamericana de Abogados (IABA). González se suma a la preocupación que han manifestado estas organizaciones en sendos comunicados y a su llamamiento para el respeto de la legalidad y la restauración del Estado de Derecho en el país caribeño.
Además la Abogacía Española señala que la recuperación de la normalidad democrática en Venezuela pasa por garantizar el pleno respeto a los Derechos Humanos, la liberación de los presos políticos, en especial de los abogados y abogadas, y la recuperación efectiva de todas las instituciones incluido, por supuesto, un poder judicial independiente.
